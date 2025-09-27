Irán tiltakozik, hazarendelték a berlini, párizsi és londoni nagykövetüket

Irán konzultációra hazarendelte szombaton a berlini, a párizsi és a londoni nagykövetét, miután Németország, Franciaország és Nagy-Britannia az úgynevezett snapback mechanizmus révén elérte, hogy a hét végén újra életbe léptessék az ENSZ korábbi büntetőintézkedéseit Irán ellen.

Tekintettel arra, hogy ez a három ország „felelőtlenül úgy döntött”, visszaállítják az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, konzultációra visszarendeljük Teheránba a berlini, a párizsi és a londoni nagykövetet – közölte az iráni külügyminisztérium.

Az Irán elleni szankció közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 2 órakor ismét érvénybe lépnek, miután az Európai Hármak (E-3: Franciaország, Nagy-Britannia és Németország) harmincnapos úgynevezett snapback folyamatot kezdeményezett.

A három ország azzal vádolta Teheránt, hogy megsértette az atomprogramjáról 2015-ben megkötött és októberben lejáró megállapodást. A snapback olyan jogi eljárás, amely lehetővé teszi, hogy visszaállítsák az ENSZ által korábban elrendelt büntetőintézkedéseket, ha az érintett fél megszegi a kötelezettségvállalásait.

A szankciók értelmében újra befagyasztják az iráni vagyonokat külföldön, leállítják az együttműködést Teheránnal a fegyverkezés terén, és büntetést helyeznek kilátásba arra az esetre, ha Irán folytatná ballisztikusrakéta-programjának fejlesztését.

Az E-3 országok elsősorban azt kifogásolták, hogy Irán nem működik együtt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ), illetve nem folytat közvetlen tárgyalásokat az Egyesült Államokkal a kérdésben.

Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton közölte: az Egyesült Államok azt követelte Irántól, hogy adja át „az összes” dúsított uránját cserébe a szankciók felfüggesztésének három hónapos meghosszabbításáért. Ezt a kérést Irán elfogadhatatlannak tartja. Pár hónap múlva majd új követeléssel állnak elő, és megint a snapback mechanizmust akarják alkalmazni – mondta az iráni elnök az állami televíziónak nyilatkozva.

Irán közben Izrael ellen is szövetségeseket próbál keresni

Egy magas rangú iráni biztonsági tisztségviselő arra szólította fel szombaton a térség országait, hogy tegyék félre nézeteltéréseiket és szorosan működjenek együtt „Izrael összeesküvéseivel” szemben – számolt be ugyancsak az MTI.

„Ma, Izrael összeesküvései közepette a régió országainak szorosan együtt kell működniük, és még ha vannak is nézeteltéréseik, ezeket félre kell tenniük ” – mondta Ali Laridzsáni, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács vezetője Bejrútban.

Üdvözölte, hogy Naím Kászim Hezbollah-vezető felhívást intézett Szaúd-Arábiához, és ebben azt kérte, hogy feszültséggel teli kapcsolataik után mostantól nyissanak abban új fejezetet. Szerinte ez a „helyes irány”.

Izraelre utalva Laridzsáni kijelentette, hogy Szaúd-Arábiának és a Hezbollahnak „közös az ellensége”. Azokra a jelentésekre reagálva, amelyek szerint Izrael újabb támadást indíthat Irán ellen, Laridzsáni kijelentette:

„Állunk elébe mindennek, de nem hiszem, hogy az izraeliek ilyen ostoba módon fognak viselkedni. Ha mégis így tesznek, erős megtorlásra számíthatnak”

– tette hozzá, bár nem részletezte, hogy milyen válaszcsapásra gondol.

Kiemelt kép: New York, 2024. szeptember 25.Maszúd Peszeskján iráni elnök felszólal az ENSZ Közgyûlése 79. ülésszakának általános vitáján a világszervezet New York-i székházában 2024. szeptember 24-én. MTI/EPA/Olga Fedorova.