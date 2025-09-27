Drónfalat hoznak létre Európa keleti határán Oroszország ellen, Magyarország is részt vesz a műveletben

Biztonságunk Európában oszthatatlan, így az Európai Unió keleti drónvédelmi képességeinek fejlesztéséről nem lehet Magyarország és Szlovákia bevonása nélkül beszélni – mondta a honvédelmi miniszter az egyes EU-tagállamok körében a drónvédelemről tartott pénteki online egyeztetést követően.

A tárcának az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták: Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, Magyarország határozottan kiáll az európai béke és stabilitás mellett, ezért aggodalommal figyeli a közelmúlt eszkaláció irányába mutató eseményeit. Hozzátette: ezek a fejlemények is mutatják, hogy az ukrajnai háború megoldása érdekében mielőbb béketárgyalásokra van szükség, a béketörekvéseket Magyarország továbbra is elkötelezetten támogatja, különös tekintettel Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseire.

Magyarország ugyancsak határozottan elítéli a közelmúlt légtérsértéseit, az érintett szövetségesekkel teljes szolidaritást vállal – tette hozzá.

A drón- és drónelhárító képességek fejlesztése mind a NATO, mind az EU szakmai fórumain prioritás, amelyet Magyarország is kiemelten kezel. Keleti határaink drónvédelme tekintetében időben megtettük a szükséges intézkedéseket – mutatott rá a honvédelmi miniszter a tárca tájékoztatása szerint.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közlemény szerint emlékeztetett arra, hogy Magyarország egyszerre számos NATO-tagállam légtérrendészetében vesz részt, Horvátország és Szlovénia mellett a katonai szövetség keleti szárnyán Szlovákia, valamint a három balti állam légterének felügyeletében is kulcsszerepet játszanak a magyar Gripenek. A balti légtérben augusztus 1-je óta szolgálatot teljesítő magyar repülőgépek már a tizedik éles riasztást kapták péntek reggel, ezúttal orosz katonai repülőgépek miatt.

Magyarország elkötelezett a NATO-tagságából fakadó kötelezettségek, illetve a szövetség keleti határainak védelme iránt – idézték Szalay-Bobrovniczky Kristófot a közleményben.

Uniós biztos: a keleti EU-tagállamok sürgetőnek tartják a drónellenes „védelmi fal” létrehozását

Egyetértését fejezte ki pénteken tíz európai uniós tagállam védelmi minisztere abban, hogy sürgősen létre kell hozni egy drónellenes „védelmi falat” – jelentette ki az Európai Bizottság védelemért felelős tagja Helsinkiben, a témáról folytatott videokonferenciát követően.

Andrius Kubilius sajtótájékoztatóján azt mondta: miután orosz drónok az utóbbi időben több alkalommal megsértették az EU keleti tagállamainak légterét,

a tanácskozáson részt vevő országok – Finnország, Dánia, Lengyelország, Bulgária, Románia, Szlovákia, Magyarország, Észtország, Lettország és Litvánia – képviselői egyetértettek abban, hogy az EU keleti védelmének megerősítése érdekében létre kell hozni egy „fejlett felderítési, nyomon követési és elfogási képességekkel rendelkező drónfalat”.

Kijelentette, hogy a „tagállamok légterének ismételt megsértése az EU és a NATO számára egyaránt elfogadhatatlan”, ezért „a válaszunknak határozottnak, egységesnek és azonnalinak kell lennie”.

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter a tárgyalást követően kiadott közösségi médiaüzenetében kijelentette, országa is „készen áll a a projektben való részvételre”; hozzátéve azt is, hogy a„ tervezett drónfal egy alapvetően új védelmi rendszert hozhat létre Európában”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már a hónap elején felszólított a „drónfal” létrehozására. Ugyanerről a témáról nyilatkozott pénteken Ulf Kristersson svéd miniszterelnök is, aki Stockholmban fogadta dán hivatali kollégáját, Mette Frederiksent, miután Dánia is érintett volt több incidensben. „Felajánlottuk Dánia számára, hogy ha szükségét érzi, akár azonnal rendelkezésére bocsátjuk a svéd hadsereg azon képességét amellyel semlegesítheti a légterét megsértő idegen drónokat annak érdekében, hogy a soros dán uniós elnökség keretében a jövő héten Koppenhágában tervezett uniós csúcstalálkozót biztonságos körülmények között tarthassák meg” – mondta.

Pal Jonson svéd védelmi miniszter az AFP francia hírügynökségnek ezzel kapcsolatban elmondta: a Saab vállalat a svéd hadsereggel együttműködve néhány hónap alatt fejlesztette ki a drónok ellen bevethető, mobil radarrendszert.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter nyilatkozik a sajtónak az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat látogató napján a Magyar Honvédség Központi Gyakorló – és lőterén Hajmáskér térségében 2025. szeptember 25-én. MTI/Katona Tibor.