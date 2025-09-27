A Magyar Honvédség visszautasítja Zelenszkijék állítását, hogy drónjai megsértették Ukrajna légterét

A Magyar Honvédség (MH) visszautasítja azt az állítást, hogy drónjai megsértették Ukrajna légterét – írta a Honvéd Vezérkar a honvedelem.hu oldalon megjelent közleményében szombaton.

Úgy fogalmaztak, hogy a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium szorosan, a nap 24 órájában, forró drót jelleggel együttműködik az ukrán társszervekkel. Ha bármely fél határ menti repülést hajt végre, erről kölcsönösen értesítik egymást. Ebből adódóan elő sem fordulhat olyan, hogy bejelentés nélkül történik határ menti repülés – írták.

Az ukrán vezérkar által a közösségi médiában közölt képek nem tartalmaznak szakmai részleteket, nincs rajtuk semmilyen repülési adat, mint a sebesség, vagy a magasság – tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken.

Mint írták, az ukrán közlemény (amit fentebbi cikkünkben is megmutattunk) két térképrészletet is tartalmaz. Azt írták, hogy az egyik képen egy, az államhatárt feltételezetten kétszer is megsértő légijármű útvonala látható a magyarországi Tiszaszentmárton és az ukrajnai Szalóka között. A térségben a Tisza folyó egyértelmű tájékozódási referencia a repülést vagy drónozást végző szakszemélyzet számára. 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytattak ott a magyar szervek – írta erről a Magyar Honvédség.

A második képen egy Ungvár közelében állítólag szintén szeptember 26-án végrehajtott repülési útvonal látható.

Kizárt annak lehetősége, hogy bárki Magyarország területéről kiindulva észrevétlenül berepüljön minimum 20 kilométerre a közös államhatártól Ukrajna mélységbe. A Magyar Honvédségnek nincs is tudomása ilyen repülésről – írták.

Emlékeztettek arra is, hogy a magyar rendvédelmi szervek rendszeresen ellenőrzik a magyar-ukrán államhatárt a magyar oldalon, amely egyben a NATO és az Európai Unió külső határa. A határvédelemhez szükséges járőrözésről az ukrán fél folyamatosan tájékoztatást kap – olvasható az vezérkar közleményben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken többször is azt állította, hogy magyar drónok repültek be Ukrajnába, amit már korábban is cáfolt több kormányzati szereplő.

Kiemelt kép: a magyar fejlesztésű ProTAR pilóta nélküli repülőrendszer bemutatója a Bakony Harckiképző Központ gyakorló- és lőterén, a Veszprém vármegyei Hajmáskér közelében 2023. július 10-én. A sugárhajtású drónt kifejezetten katonai alkalmazásra fejlesztették ki, a védelmi célú, a rendszer a hadsereg légvédelmi képességének fejlesztésére hivatott. Fotó: MTI/Vasvári Tamás.