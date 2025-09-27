A belorusz elnök bejelentette: atomerőművet építenének az orosz kézen lévő ukrajnai területek ellátására

Fehéroroszország kész atomerőművet építeni területe keleti részén, hogy árammal láthassa el Ukrajna orosz kézen lévő területeit – közölte pénteken Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, amikor a Kremlben találkozott orosz hivatali kollégájával, Vlagyimir Putyinnal.

„Ha megszületik a döntés, azonnal elkezdjük egy új erőműblokk vagy új villamos erőmű építését, amennyiben szükség van áramra Oroszország nyugati részében és a felszabadított területeken” – jelentette ki Lukasenka, azt a nyelvezetet használva, amellyel Oroszország nevezi az Ukrajnában elfoglalt területeket.

Vlagyimir Putyin válaszában kijelentette, hogy „a finanszírozás egyáltalán nem kérdés. Ha van fogyasztó, aki átveszi az áramot és kifizeti a kért árat, akkor egyáltalán nincs probléma”.

Szvjatlana Cihanouszkaja, száműzetésben élő fehérorosz ellenzéki vezető kijelentette az AP hírügynökségnek: „Azzal, hogy Lukasenka felajánlotta egy második fehéroroszországi atomerőmű építését a megszállt ukrajnai területek ellátására, ismét bebizonyítja, hogy az orosz agresszió cinkosa. Háborús bűnökből származó áramért és haszonért eladja Fehéroroszország szuverenitását.”

Fehéroroszország első atomerőművét a litván határ közelében, Vilniustól 40 kilométerre, Asztravjecnél építette föl a Roszatom orosz atomenergetikai vállalat 10 milliárd dolláros orosz kölcsönből, Litvánia tiltakozása ellenére.

Fehéroroszország Oroszország szoros szövetségese, és támogatja Moszkvát az Ukrajna elleni háborúban. Ennek részeként azt is engedélyezte, hogy 2022-ben orosz csapatok a területén áthaladva vegyenek részt a szomszédos állam elleni invázióban.

Kapcsolódó tartalom Atomtöltet indítására képes rakétavetőt fejleszthet Fehéroroszország Aljakszandr Lukasenka csütörtökön egy fegyveripari tanácskozáson sürgette a rakétagyártás korszerűsítését.

Kiemelt kép: Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök megbeszélést tart a moszkvai Kremlben 2025. szeptember 26-án. MTI/EPA/Reuters pool/Ramil Szitdikov.