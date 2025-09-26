Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken délután azt állította, hogy Magyarország irányából felderítő drónok hatoltak be Ukrajnába. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter válaszában azt írta: az ukrán elnök kezd beleőrülni a magyarellenességbe.

Cikkünk frissült!

A külgazdasági és külügyminiszter az ukrán elnök egyik pénteki bejelentésére válaszolva a Facebook-oldalán közölte:

„Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát.”

Zelenszkij azt állította, hogy magyar felderítő drónok hatoltak be Ukrajnába

Az ukrán elnök egy pénteki katonai megbeszélésről készült összefoglalójában számolt be erről. Volodimir Zelenszkij azt írta, hogy az egyeztetésen

az ukrán főparancsnok beszámolt neki az ukrán-magyar határ mentén történt „legutóbbi drónincidensekről” is.

„Az ukrán erők olyan felderítő drónok által elkövetett légtérsértéseket rögzítettek, amelyek valószínűleg magyar származásúak. Az előzetes értékelések szerint ezek a drónok valószínűleg Ukrajna határvidékének ipari potenciálját derítették fel. Utasítást adtam, hogy minden rendelkezésre álló információt ellenőrizzenek, és minden rögzített incidensről sürgős jelentést készítsenek” – állította Zelenszkij az X-en megjelent közösségi médiás posztjában.

I held a military briefing. Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi, Chief of the General Staff Andrii Hnatov, Ukraine’s Minister of Defense Denys Shmyhal, and Deputy Head of the Presidential Office for defense matters Pavlo Palisa were present. Reports were delivered on the front… pic.twitter.com/IgYLR16aj4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2025

Az ukrán elnök további részleteket nem árult el az esetről, így azt sem, hogy mikor észlelték a szóban forgó drónokat, vagy hogy pontosan milyen és hány eszközről van szó.

A bejegyzés fényében azonban alighanem nem véletlen egy másik pénteki esemény időzítése sem: az ukrán külügyminiszter alig pár órája jelentette be három magyar katonatiszt kitiltását Ukrajnából, amit még egy augusztus végi lépésre adott reakcióként magyarázott.

Arra a lépésre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt írta: az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát, miközben elvárják, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozását.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben 2025. május 13-án. MTI/EPA.