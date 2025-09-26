Katonai válaszlépéssel fenyegette meg Volodimir Zelenszkij Magyarországot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – aki pénteken délután azt állította, hogy Magyarországról drónok hatoltak be Ukrajnába – este közölte: elrendelte, hogy hasonló esetben „megfelelő választ” adjanak a behatolóval szemben. A magyar kormány álláspontja szerint meg sem történt az az incidens, amelyről az ukrán elnök beszél.

Mint írtuk, az ukrán elnök pénteken délután azt állította, hogy Magyarország irányából felderítő drónok hatoltak be Ukrajnába (bár konkrét részleteket nem közölt erről). Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter válaszában azt írta: az ukrán elnök kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Később a Honvédelmi Minisztérium is azt írta: nem hatoltak be magyar katonai drónok Ukrajnába, megjegyezve, hogy az ukrán fél sem jelzett semmi ilyesmit feléjük, noha állandóan kapcsolatban állnak velük.

Ennek ellenére az ukrán vezetés péntek este továbbra is azt állította, hogy a drónincidens megtörtént. Az Ukrajinszka Pravda szerint Zelenszkij péntek este közzétett videóüzenetében azt mondta:

utasította az ukrán katonaságot, hogy folytassák le a vizsgálatot a Magyarországról érkező felderítő drónokkal kapcsolatban, és adjanak „megfelelő választ” az ukrán állam védelme érdekében, ha ismét megtörténik egy hasonló incidens.

„A katonaságunk jelentést tett egy, őszintén szólva, nagyon furcsa eseményről az ukrán-magyar határon. Katonáink drónokat észleltek, és ezek felderítő drónok voltak” – ismételte meg délutáni állítását az ukrán elnök, aki azt is hozzátette még: „Az ukránok jelenleg Európában a legjobbak a drónok elleni védelemben. Készek vagyunk megosztani tapasztalatainkat más nemzetekkel, amelyeknek megbízható védelemre van szükségük a drónok jelentette fenyegetésekkel szemben.”

Az ukrán vezérkar is megnyilvánult

Zelenszkij beszédével egy időben az ukrán hadsereg vezérkara is közzétett egy közleményt a Facebookon, amelyben azt írták: „2025. szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarrendszerei kétszer is észlelték, hogy egy drón típusú légi objektum különböző magasságokban repült az ukrán légtérben Kárpátalja régió felett. Az objektum kétszer megsértette Ukrajna és Magyarország közötti államhatárt.”

Azt is közölték, hogy a behatoláskor a „potenciális fenyegetés semlegesítése érdekében” az ukrán hadsereg Csaklun-KM nevű drónjával járőröztek a térségben. Emellett közzétettek két fotót is az állítólagos légtérsértésről, amelyet a magyar kormány előzőleg már cáfolt.

Érdekesség, hogy a vezérkar és az ukrán elnök közleménye sincs teljesen összhangban: míg Zelenszkij délutáni és esti üzenetében is „drónokról” számolt be – tehát többes számban beszélt – azzal szemben a vezérkar egyelőre csak egyetlen olyan drónról írt, amely állításuk szerint kétszer is megsértette az ukrán légteret.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a dél-afrikai partnerével a pretoriai tárgyalásaik után tartott sajtóértekezleten 2025. április 24-én. MTI/EPA/Kim Ludbrook.