A Kreml veszélyesnek tartja, hogy a NATO-országok lelőnék a légtérsértő orosz gépeket

Az orosz állami televíziónak adott interjúban Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője
bírálta „az orosz repülőgépek lelövésének szükségességére vonatkozó kijelentéseket, amelyek a legjobb esetben is óvatlanok, felelőtlenek és súlyos következményekkel járnak”.
A NATO a múlt héten közölte, hogy elfogott három orosz MiG-31-es vadászgépet, miután beléptek Litvánia légterébe. Dmitrij Peszkov ezt visszautasította. „Semmilyen bizonyítékkal nem álltak elő” – hangsúlyozta (bár egy friss hír szerint a zárt ajtók mögötti kommunikációban valójában az oroszok is elismerték a légtérsértéseket, és meg is indokolták azokat).
„Ha a NATO lelő egy orosz repülőgépet is, az háború lesz” – orosz nagykövet figyelmeztette a „teljes erővel reagálni kész” európai képviselőket
Donald Trump kedden úgy ítélte meg, hogy a NATO-tagállamoknak le kellene lőniük a légterüket megsértő orosz gépeket, miután orosz harci gépek nem egészen két hét leforgása alatt háromszor hatoltak be NATO-tagországok légterébe.
A NATO kedden figyelmeztette Moszkvát, hogy meg kell állítania az „eszkalációt”, és biztosította Oroszországot afelől, hogy a szövetség kész magát minden lehetséges eszközzel megvédeni, de nem említette a repülőgépek lelövését.
Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én. MTI/EPA/Jurij Kocsetkov.