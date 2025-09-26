A Kreml veszélyesnek tartja, hogy a NATO-országok lelőnék a légtérsértő orosz gépeket

A Kreml „veszélyesnek” és „felelőtlennek” nevezte pénteken azt az ötletet, amelyről néhány nappal korábban Donald Trump amerikai elnök beszélt, nevezetesen, hogy le kell lőni azokat az orosz repülőgépeket, amelyek megsértik valamely NATO-tagállam légterét.

Az orosz állami televíziónak adott interjúban Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője

bírálta „az orosz repülőgépek lelövésének szükségességére vonatkozó kijelentéseket, amelyek a legjobb esetben is óvatlanok, felelőtlenek és súlyos következményekkel járnak”.

A NATO a múlt héten közölte, hogy elfogott három orosz MiG-31-es vadászgépet, miután beléptek Litvánia légterébe. Dmitrij Peszkov ezt visszautasította. „Semmilyen bizonyítékkal nem álltak elő” – hangsúlyozta (bár egy friss hír szerint a zárt ajtók mögötti kommunikációban valójában az oroszok is elismerték a légtérsértéseket, és meg is indokolták azokat).

Donald Trump kedden úgy ítélte meg, hogy a NATO-tagállamoknak le kellene lőniük a légterüket megsértő orosz gépeket, miután orosz harci gépek nem egészen két hét leforgása alatt háromszor hatoltak be NATO-tagországok légterébe.

A NATO kedden figyelmeztette Moszkvát, hogy meg kell állítania az „eszkalációt”, és biztosította Oroszországot afelől, hogy a szövetség kész magát minden lehetséges eszközzel megvédeni, de nem említette a repülőgépek lelövését.

Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én. MTI/EPA/Jurij Kocsetkov.