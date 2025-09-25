Véletlenül népirtásért felelős fegyvereseket hívott meg az Európai Parlamentbe egy képviselő, hogy a békéről beszéljenek

Lukas Sieper független német európai parlamenti képviselő véletlenül egy olyan szudáni félkatonai csoport, a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) tagjait hívta meg az Európai Parlamentbe egy konferenciára, amelyet tömeges nemi erőszakkal, emberek élve eltemetésével és összességében több ezer civil meggyilkolásával vádolnak.

„Ez egy olyan helyzet, amelyből tanulni kell” – ismerte el a független európai törvényhozó,

aki a szudáni polgárháborúban harcoló és nemzetközi szankciókkal szembenéző RSF két tagját kérte arra, hogy szólaljanak fel Brüsszelben egy rendezvényen, amelyben a szudáni „tartós béke” lehetőségeit vitatták volna meg.

Lukas Sieper – aki a Politico című lap szerint gyakran a balközép és liberális vonalak mentén szavaz független képviselőként – egy brit székhelyű kutatóintézeten keresztül szervezete meg a rendezvényt, és állítása szerint nem tudta, hogy a két férfi kapcsolatban áll az RSF-fel. Az e hét szerdára tervezett brüsszeli találkozót csak kedden mondták le, miután két másik törvényhozó és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke felhívta Sieper figyelmét a két férfi hátterére.

„Európai parlamenti képviselőként, fiatal törvényhozóként ez egy olyan helyzet, amelyből tanulni lehet. Ez rámutat arra, hogy mindig kétszer is ellenőrizni kell az információkat, még akkor is, ha olyan emberekkel dolgozol együtt, akikkel korábbi események során már kiépítettél egy bizalmi kapcsolatot” – nyilatkozta a Politicónak a 28 éves Sieper, aki tavaly került be az EP-be. „Teljesen biztos vagyok benne, hogy az RSF emberei szándékosan választottak ki, mert fiatal vagyok, tapasztalatlan vagyok, független képviselő vagyok, így az emberek tudják, hogy nincs mögöttem nagy csoport” – tette hozzá.

Népirtók próbálnak befolyást szerezni az EP-ben

A lap megjegyezte: az eset újra felveti a kérdést, hogy miként lehet személyesen eljutni az európai parlamenti képviselőkh9z. Bár ezúttal az eseményt az utolsó pillanatban leállították – és semmi nem utal arra, hogy a meghívásuk nem csak hiba lett volna Sieper részéről –, az elmúlt években számos lobbiügyi botrány történt az EP-ben, többek között a katari és marokkói kormányok képviselőinek, valamint a kínai Huawei technológiai vállalatnak a törvénytelen befolyásgyakorlásával kapcsolatos vádak.

Gamaal El Attar, a belgiumi székhelyű emberi jogi szervezet, az International Federation for Rights and Development (IFRD) ügyvezető igazgatója szerint az EU 2023-ban bevezetett szankciói az RSF-fel szemben aktívabbá tették őket Brüsszelben. „Ez arra ösztönözte a milíciákat, hogy megpróbáljanak visszatérni az Európai Parlamentbe, hogy ellensúlyozzák munkánkat” – mondta. Közlése szerint ők voltak az a szervezet, amely figyelmeztette a két európai parlamenti képviselőt a mostani esetre, akik aztán szóltak erről Siepernek. A képviselőtársak „nagyon kedvesen léptek kapcsolatba Sieperrel, mert kissé kényes dolog megmondani valakinek, hogy két milicistát hívott meg” – mondta El Attar.

Mindeközben a szudáni kormány egy, a Politico által is megtekintett, Roberta Metsolának címzett levélben szintén követelte a rendezvény lemondását, valamint körülbelül 50 fő – a Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Németországban élő szudáni diaszpóra tagjai – utaztak Brüsszelbe, hogy tiltakozzanak az esemény ellen.

A demonstrálók „Az RSF és az Egyesült Arab Emírségek megölte a családomat” és „nem a milícia legitimálására” feliratú táblákat tartva álltak a Parlamenttől néhány méterre lévő Jean Rey téren.

Sieper bocsánatot kért, és elmondta: ő is részt vett a tünetésen azért, hogy „magyarázatot adjon” és „megmutassa a világnak, de különösen a szudáni népnek és azoknak, akiket az RSF cselekményei megkárosítottak, hogy ez nem olyan dolog, aminek teret akarunk adni”. „Köszönöm mindazoknak, akik ma részt vesznek ezen a tüntetésen. Bebizonyítják, hogy a civil társadalom működik. Bebizonyítják, hogy a demokratikusan megválasztott politikusok, mint én, felelősségre vonhatók tetteikért” – mondta az eseményen, amit az összegyűltek tapssal és éljenzéssel háláltak meg.

Az RSF jelenleg is heves harcban áll a szudáni hadsereggel, amelyet Abdel Fattah al-Burhan tábornok, az ország de facto uralkodója vezet. A konfliktus több mint 150 000 ember halálát okozta, további 12 millióan kénytelenek voltak elmenekülni otthonaikból.

A Human Rights Watch nevű szervezet tavaly kijelentette, hogy az RSF támadásai etnikai tisztogatásnak és lehetséges népirtásnak minősülhetnek.

Az ENSZ a világ legnagyobb humanitárius válságaként jellemezte a szudáni helyzetet.

Kiemelt kép: Lukas Sieper az Európai Parlamentben. Forrás: Youtube.com/EU Debates.