Öt év börtönbüntetésre ítélték Nicolas Sarkozyt, rövidesen be kell vonulnia

Öt év börtönbüntetésre ítélte a párizsi büntetőbíróság Nicolas Sarkozy volt francia elnököt bűnszervezetben való részvételért a 2007-es győztes elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozásának gyanúja miatt indított perben – írja az MTI.

Bár az ítélet elsőfokú, a bíróság – olyan „kivételesen súlyos tényekre” hivatkozva, amelyek álláspontjuk szerint „megingathatják az állampolgárok bizalmát a képviselőikben” – úgynevezett halasztott letartóztatási parancsot adott ki az exelnök ellen.

A büntetés ideiglenes végrehajtást von maga után, ami azt jelenti, hogy az esetleges fellebbezés nem bír halasztó jelleggel, azaz Nicolas Sarkozynek rövidesen börtönbe kell vonulnia.

A bíróság mellékbüntetésként Nicolas Sarkozyt öt évre eltiltotta a közügyektől, valamint 100 ezer euró (39 millió forint) pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte.

Az ügy miatt, egy szokatlan döntéssel a francia Becsületrendet már korábban elvették az egykori elnöktől, sőt, még elektromos nyomkövetőt is kapott, amelytől csak életkora miatt szabadulhatott meg utóbb.

Azt nem tudták bizonyítani, hogy tényleg fel is használta-e kampánycélra a pénzt

A Le Monde beszámolója szerint a párizsi bíróság csütörtökön bűnszövetkezetben való részvétel miatt mondta ki bűnösnek Sarkozyt, aki az ítélet szerint a 2007-es elnöki kampányához Moammar Kadhafi líbiai kormányától igyekezett pénzt szerezni illegálisan. Három másik vád, köztük a korrupció vádja alól viszont felmentették.

Nathalie Gavarino bíró az órákon át tartó ítéletfelolvasáson azt mondta: a volt elnök „megengedte közeli munkatársainak […], hogy pénzügyi támogatást szerezzenek” a kampányhoz Líbiától, akik fel is vették a kapcsolatot ezt követően a líbiai hatóságokkal. Emiatt Sarkozy munkatársait is elítélték korábban: jobbkezét, Claude Guéant-t passzív korrupcióban és hamisításban, míg Brice Hortefeux volt minisztert bűnszövetkezetben való részvétel miatt találták bűnösnek. Eric Woerthöt, Sarkozy 2007-es kampányának pénzügyi felelősét viszont felmentették.

Az ügy érdekessége, hogy a bíróság kijelentette: nem tudták biztosan megállapítani, hogy végül használtak-e líbiai pénzt Sarkozy kampányának finanszírozásához.

A bíróság magyarázata szerint azonban a francia jog értelmében a korrupciós cselekmény akkor is bűncselekménynek minősül, ha a pénz nem került kifizetésre, vagy nem bizonyítható, hogy felhasználták – írta a Le Monde.

Sarkozy korábban elutasította a vádakat, mondván, hogy azok politikai indíttatásúak és hamis bizonyítékokon alapulnak. A tárgyalás alatt pedige gy „összeesküvésről”, amelyet szerinte „hazugok és csalók”, köztük a „Kadhafi-klán” szervezett ellene. Ezzel arra utalt, hogy a kampányfinanszírozással kapcsolatos vádak megtorlásként szolgáltak azért, mert – Franciaország elnökként – Kadhafi eltávolítását szorgalmazta. Mint a Le Monde emlékeztetett: Sarkozy volt az egyik első nyugati vezető, aki 2011-ben, amikor az arab tavasz demokráciapárti tüntetései végigsöpörtek az arab világon, a líbiai katonai beavatkozás mellett szállt síkra. „Milyen hitelességet lehet tulajdonítani az ilyen, bosszúvágytól fűtött kijelentéseknek?” – kérdezte Sarkozy a tárgyalás alatt.

Kiemelt kép: Nicolas Sarkozy korábbi francia elnök (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin)