Oroszország nem papírtigris – közölte Vlagyimir Putyin szóvivője

„Oroszország nem papírtigris, inkább medvéhez hasonlít, és papírmedvék nem léteznek” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője Donald Trump szavaira reagálva szerdán az RBC orosz rádiónak nyilatkozva. A szóvivő szerint Vlagyimir Putyin továbbra is nagyra értékeli az amerikai elnök hajlandóságát a segítségnyújtásra, a közös megoldás keresésére.

A Kreml képviselője ezekkel a szavakkal magyarázta Donald Trump amerikai elnök előző nap tett kijelentését, amikor az ukrajnai helyzetről szólva Oroszországot papírtigrisnek nevezte. A szóvivő szólt arról is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de előkészületek nélkül ez egy kudarcra ítélt PR-akció lenne. Kifejtette:

Putyin egyértelműen kifejezte álláspontját. Azt mondta, hogy kész a találkozóra.

Azonban szavait úgy pontosította, hogy csak akkor van értelme találkozni, ha a felek elvégezték a „házi feladatot”, vagyis ha a szakértői szintű előkészületek megtörténtek. Peszkov elmondása szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nagyra értékeli Donald Trump amerikai elnök hajlandóságát, hogy segítse az ukrán válság rendezését. Mint mondta: nagyra becsüli Trump hajlandóságát a segítségnyújtásra, a közös megoldáskeresésre. Putyin orosz elnök többször is javasolta az ukrán konfliktus kiváltó okainak megoldását, azonban az Egyesült Államok és Európa kategorikusan elutasító választ adott.

Putyin többször is megpróbálta és javasolta, hogy rendezzék ezeket az alapvető okokat az ukrán konfliktusban, oldják meg ezt a problémát. Ezt javasolta az amerikaiaknak is – még a Biden-adminisztráció előtt – sőt, mint elmondta: ezt még Barack Obamának is felajánlotta. Emlékszünk, ez 2007-ben volt. Mindenkinek felajánlották, az egész világnak felajánlották. De az amerikaiaktól kemény elutasítást kaptunk, hogy ne folytassunk tárgyalásokat erről a témáról

– emlékeztetett a Kreml szóvivője. Peszkov felidézte az európaiak kemény válaszát is, miszerint Oroszországnak nem kell beleavatkoznia az európai biztonsági kérdésekbe, az európaiak maguk fogják megoldani. Hangsúlyozta:

ez az álláspont teljesen ellentmond a biztonság oszthatatlansága alapelvének. Háború folyik Oroszország ellen, amely jelenleg a leghevesebb szakaszában van

– hangoztatta az orosz elnök sajtótitkára. Háború folyik. Igen, a „különleges hadművelet” az egy dolog, de ami körülöttünk történik, az háború. Most a háború leghevesebb szakaszában vagyunk, és ez elég sorsdöntő. Meg kell nyernünk a gyermekeink, az unokáink és a jövőnk érdekében. Kiemelte: az orosz gazdaság átstrukturálta magát igazodva a különleges katonai művelet igényeihez, és fedezi az hadsereg összes szükségletét. Megjegyezte, hogy már többször hallható volt, hogy az orosz gazdaság összeomlik, Oroszország darabokra hullik és így tovább.

Ezt többször is hallottuk Washingtonból, ezt hallottuk az európai fővárosokból. Már jó ideje. Oroszország gazdasága sok tekintetben átalakult a különleges katonai művelet igényeihez, oly módon, hogy a front összes igényét bőven fedezi. Donald Trump amerikai elnök üzletember, és azt akarja, hogy az egész világ drágább amerikai olajat és cseppfolyósított gázt vásároljon

– tette hozzá a szóvivő.

Dmitrij Peszkov az interjúban szólt arról is, hogy Oroszország képes lesz közvetíteni az amerikai félnek a legutóbbi, az ukrán rendezéssel kapcsolatos értékelését, a párbeszéd csatornái működnek. Megjegyezte, hogy Donald Trump amerikai elnök megőrzi politikai akaratát és erőfeszítéseket tesz az ukrán helyzet megoldására, de jelenleg gondolkodásában az az álláspont dominál, amelyet Zelenszkijtől hallott. „Lehetőségünk lesz az amerikai féllel is ismertetni a legutóbbi eseményekkel kapcsolatos értékelésünket. Konkrétan (Szergej) Lavrov külügyminiszter találkozik velük” – mondta Peszkov.

A kommunikációs csatornák az Egyesült Államokkal működnek, és valójában a helyzet most alapvetően eltér attól, ami a korábbi elnök, Joe Biden adminisztrációja idején volt. A párbeszéd csatornái működnek, tárgyalunk az amerikaiakkal, és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin továbbra is nagyra értékeli Trump hajlandóságát a segítségnyújtásra, a közös megoldás keresésére – emelte ki az interjúban a Kreml szóvivője.

Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője (Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)