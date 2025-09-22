A Hamász kémkedésért kivégzett három palesztint Gázában

Az iszlamista Hamász terrorszervezet nagy tömeg jelenlétében kivégzett vasárnap este három palesztint, akiket Izraelnek történő kémkedéssel vádolt.

Videofelvételeken tették közzé a három „izraeli ügynök” kivégzését, akiket a tömeg ujjongása és a fegyveresek „Allahu akbar” kiáltásai közepette gépfegyverrel lőttek agyon Gáza város szívében. Az egyik holttestre azt a feliratot tették:

„Minden megszálló ügynöknek és besúgónak – eljött az idő, hogy lefejezzünk titeket.”

A Hamászhoz közeli források szerint a férfiakat azért ölték meg, mert közreműködtek egy Hamász-tag elfogásában – írja az Israel Hayom.

Egy magasrangú Hamász-forrás azt tette közzé a szervezet belső csatornáin, hogy az elmúlt három napon további öt, kémkedéssel gyanúsított palesztin adta meg magát, és a szervezet biztonsági erői kihallgatásukon dolgoznak. „Még nyitva áll az ajtó, hogy visszatérjenek népük keblébe” – közölték.

Zajlanak a műveletek Gázavárosban, miközben néhányan elismerték a palesztin államot

Vasárnap az izraeli hadsereg (IDF) bejelentette, hogy az újabb, harmadik hadosztály is bevonult Gázavárosba. Az IDF közleménye szerint már ezek az erők is megkezdték a működést a Hamász városi erődjeiben. Az IDF becslése szerint eddig több mint 550 ezer civil hagyta el a várost, és halad a déli humanitárius menedékhelyek felé.

„A Hamász továbbra is erőszakkal akadályozza, hogy a civilek elhagyják a harcok térségét. A Hamász nem védi Gázaváros lakóit, hanem feláldozza őket. Erőink éjjel-nappal, minden követ megmozgatva azon dolgoznak, hogy visszahozzuk túszainkat, megsemmisítsük a Hamász terroralagútjait, és biztonságosabb frontszakaszt biztosítsunk mindenki számára”

– nyilatkozta az IDF szóvivője, Efi Defrin a külföldi médiának.

Mindeközben a Hamász üdvözölte, és „fontos lépésnek” nevezte a palesztin államot elismerő országok nyilatkozatát, de kijelentette, hogy „ezt gyakorlati lépéseknek kell kísérniük”. A terrorszervezet közzétett egy listát ezekről a lépésekről: „A háború és a Júdeára, Szamáriára és Jeruzsálemre irányuló annektálási és judaizálási tervek azonnali befejezése; Izrael elszigetelése és izraeli vezetők nemzetközi bíróságok elé állítása”.

„Ez az elismerés fontos lépés egy palesztin állam felállítása felé, amelynek fővárosa Jeruzsálem lesz. Ez elismeri küzdelmünket, állhatatos ellenállásunkat és áldozatainkat a felszabadulás és a visszatérés útján” – olvasható a Hamász közleményében.

Kiemelt kép: Náblusz, 2014. július 31.A Hamász palesztin iszlamista mozgalom támogatói jelszavakat skandálnak egy Izrael-ellenes tüntetésen (Fotó:MTI/EPA/Alaa Badarneh)