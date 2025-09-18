A saját szövetségeseinek mondott oda egyet Volodimir Zelenszkij, kemény választ kapott

Lengyelország „természetesen” nem lesz képes megmenteni a lengyel embereket, ha egy nagy támadás éri őket – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy nemrég megjelent interjúban. A lengyel védelmi szerint az ukrán elnök nyilatkozata felesleges és valótlan volt.

„Ez nem üzenet lengyel barátainknak; ők nem háborúznak, ezért érthető, hogy nem állnak készen ilyen dolgokra. De ha összehasonlítjuk: 810 [drón], amiből mi több mint 700-at lőttünk le, nekik pedig, azt hiszem, 19 drónjuk volt, és négyet lőttek le, rakéták vagy ballisztikus fegyverek pedig nem voltak. És természetesen nem lesznek képesek megmenteni az embereket, ha egy hatalmas támadás éri őket” – mondta Volodimir Zelenszkij a Sky Newsnak adott interjúban, aki az Ukrajnát érő egyik légitámadás és a Lengyelországot ért múlt heti dróntámadásra közt vont párhuzamot. A nyilatkozattal lényegében arra utalt, hogy a lengyel légvédelem szerinte már most sem működött a leghatékonyabban, pedig sokkal kevesebb és sokkal egyszerűbben semlegesíthető eszközöket kellett lelőniük, mint Ukrajnának kell nap mint nap.

Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter védelmi miniszter a lengyel RMF24 portál szerint egy sajtótájékoztatón, Zelenszkij mondataira reagálva azt mondta:

„Ezek a szavak feleslegesek és valótlanok voltak.”

Hozzátette: abban egyetért Zelenszkijjel, hogy Lengyelország nem áll háborúban, de ebből adódóan a hadijogi helyzet is más, és máshogy zajlik le egy ilyen incidens. Mint mondta, sokszor megkérdezték tőle, hogy a lengyel katonák készek-e lelőni célpontokat, ami „valójában egyetlen más NATO-országban sem történt meg”, bár, mint megjegyezte, „Lengyelország nem az egyetlen ország, amely ilyen közel van a háborús övezethez”. „Mindig is mondtam, hogy ha ilyen szükséglet áll elő, akkor fegyvereket fogunk használni. Ez történt” – fogalmazott. a miniszter.

Az RMF 24 azt is megjegyzi, hogy az előző heti dróntámadásnál a lengyel légierő és az országban állomásozó NATO-szövetséges országok pilótái csak azoknak a drónoknak a lelövésére koncentráltak, amelyeket „direkt fenyegetést” jelentettek valamilyen célpontra – vagyis szerintük ezért sem mérvadó a statisztika.

Vissza is szúrt az ukrán elnöknek a tárcavezető

Kosiniak-Kamysz a sajtótájékoztatón (amelyet egy lengyel katonai bázison tartottak) hangsúlyozta, hogy Lengyelország békés ország, és nem fog letérni erről az útról. Emellett rámutatott arra, hogy

ha Lengyelország és a többi NATO-tagország nem nyújtott volna segítséget Ukrajnának, akkor Ukrajna számára nagyon nehéz, sőt lehetetlen lett volna az elmúlt három évben számos tevékenységet végrehajtani.

A lengyel hadsereg utalva a miniszter kijelentette, hogy bízik „készségeinkben és képességeinkben”, és a sajtótájékoztatón alatt utalt arra is, hogy a napokban lezajlott a NATO Iron Defender nevű hadgyakorlata is a katonai szövetség keleti szárnyán.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. augusztus 13-án (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)