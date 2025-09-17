Zajlik Donald Trump történelmi látogatása a brit királyi családnál, több mint ezer katona vonult ki a tiszteletére

Donald Trump amerikai elnök szerdán megérkezett a brit uralkodó rezidenciájára, a windsori kastélyba, ahol III. Károllyal is találkozott. Az amerikai elnök tiszteletére nagyszabású díszünnepséget rendeztek. A látogatás abból a szempontból történelmi, hogy Donald Trumpot rövid időn belül hívta meg a második állami látogatásra a brit királyi család.

Mint korábban írtuk, a mostani találkozó két szempontból is példátlan: Donald Trump már előző elnöki időszakában, 2019 júniusában is járt állami látogatáson az akkori uralkodónál, II. Erzsébet királynőnél – III. Károly király édesanyjánál –, és a két ország kapcsolataiban még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják nagy-britanniai állami látogatásra. Ugyancsak példátlan Trump újabb meghívása abból a szempontból, hogy a második hivatali idejüket töltő amerikai elnököket a mindenkori brit uralkodó hagyományosan már nem invitál teljes körű állami látogatásra. Ezt III. Károly külön kiemelte meghívólevelében.

Trump különgépe, az Air Force One kedd este szállt le a Londontól északkeletre lévő Stansted repülőtéren. Az elnök és felesége, Melania Trump az Egyesült Államok londoni nagykövetének rezidenciáján töltötte az éjszakát.

A BBC szerint Donald Trump és felesége, Melania Trump szerdán az amerikai tengerészgyalogság elnöki helikopterével érkeztek meg a windsori kastélyhoz. A kastélyparkban lévő leszállópályánál a trónörökös, Vilmos walesi herceg és Katalin hercegné fogadta őket, amiről felvételek is készültek.

Az amerikai elnök ezt követően találkozott III. Károllyal és Kamilla királynéval is a kastély bejáratánál. Majd az amerikai elnök kísérete, valamint a királyi család tagjai díszes – az esőre hajló időjárás miatt zárt – hintóval hajtattak a windsori rezidencia nagyszabású protokolláris eseményekre használt belső parkjába.

Később Trump elnök és Károly király közösen megszemlélték a brit díszőrséget. Az MTI szerint

több mint ezer katona részvételével rendeztek díszszemlét Trump tiszteletére.

A londoni védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint „emberemlékezet óta ez volt a legnagyobb olyan ceremoniális fogadtatás”, amellyel a brit fegyveres erők egy külföldi államfő előtt tisztelegtek. Mint a BBC írta, a formális környezet és a ceremónia ellenére a király és az elnök viszonya barátságosnak látszott.

Miután befejezték a díszőrség szemléjét, a páros nevetett és viccelődött, és az elnök többször is azt mondta, hogy „nagyon köszönöm”, miközben a király visszakísérte őt a pódiumra.

Így folytatódik majd Trump látogatása

Délután Donald Trump és III. Károly a közös ebéd után a brit királyi légierő és az Egyesült Államok légierejének közös repülőparádéját szemlélik meg.

Ezt követően Trump koszorút helyez el II. Erzsébet királynő sírjánál (az amerikai elnök volt egyébként az utolsó vezető, akit az egykori uralkodónő hivatalos látogatáson fogadott), este pedig állami díszvacsorát tartanak a windsori kastély Szent György-termében.

Donald Trumpot csütörtökön a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, Chequersben fogadja Keir Starmer kormányfő, akivel kétoldalú tárgyalást tartanak. Az amerikai elnök hivatalos programja a közös sajtóértekezlettel ér véget.

