Olyan öltözetben tűnt fel Vlagyimir Putyin, amivel felhívta magára a világ figyelmét

Az orosz–ukrán háború kezdete óta második alkalommal jelent meg a nyilvánosság előtt katonai egyenruhában Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a Zapad–2025 nevű hadgyakorlaton jelent meg terepszínű öltözetben.

Vlagyimir Putyin az orosz haderő zöldes színű, úgynevezett EMR rejtőmintás gyakorlóját viselte, rendfokozati jelzés nélkül. Az orosz vezető kezet rázott a gyakorlaton részt vevő orosz és külföldi vezetőkkel, majd megtekintette az orosz–belarusz hadmozdulatokat – írta a Portfolio.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (k) Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter (j) társaságában felkeresi a Zapad–2025 fedőnevű orosz–fehérorosz hadgyakorlat helyszínét a Nyizsnyij Novgorod-i területen fekvő Mulino gyakorlóterén a manőverek utolsó napján, 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Valerij Sarifulin)

Az orosz elnök katonai egyenruhában történő megjelenéséről a világsajtóban is írtak, és az erről készült felvételek bejárták a közösségi médiát is.

Putin shows up at the „Zapad-2025” exercises in military uniform. pic.twitter.com/IYMpeLwZf6 — Clash Report (@clashreport) September 16, 2025

A Portfolio megjegyezte: Vlagyimir Putyin utoljára tavaly ősszel jelent meg nyilvánosan katonai gyakorlóban röviddel azután, hogy az orosz haderő visszafoglalta az ukrán haderőtől a kurszki Szudzsa városát. Az orosz vezető ruhaválasztását akkor széles körű spekuláció övezte: sokan úgy látták, Putyin a háború valamilyen formában való eszkalációjára készül.

Vlagyimir Putyin orosz elnök felkeresi a Zapad–2025 fedőnevű orosz–fehérorosz hadgyakorlat helyszínét a Nyizsnyij Novgorod-i terüeleten fekvő Mulino gyakorlóterén a manőverek utolsó napján, 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Mihail Metsel)

A mostani hadgyakorlaton Oroszország, Belarusz és néhány külföldi ország (Irán, Burkina Faso, Mali, Banglades, India) egy „fiktív” ellenség (ezt valamely NATO-tagországot takarhatja az értelmezésük szerint) támadásának elhárítását gyakorolta egy Poleszije nevű kitalált ország (ez Belarusz megfelelője) ellen. A gyakorlat végkonklúziója az volt, hogy Moszkva megállapította: az ellenséges támadást stratégiai fegyverek bevetése nélkül is el tudják hárítani.

Magyarok is jelen voltak az oroszok és belaruszok hadgyakorlatán

A hadgyakorlat kedden ért véget, és a Mandiner megjegyezte, hogy a részvevőkön kívül

23 ország küldött katonai megfigyelőket az eseményre – köztük három NATO-tagállam, az Egyesült Államok, Magyarország és Törökország is.

Viktar Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter azt mondta a megfigyelőknek, hogy, bármit megnézhetnek, ami érdekli őket. Az amerikaiak megjelenését a hadgyakorlat egyik helyszínén, egy fehéroroszországi lőtéren az ország védelmi minisztériuma meglepetésnek nevezte. „Ki gondolta volna, hogy a Zapad–2025 hadgyakorlat újabb napjának reggele így fog kezdődni?” – írta a tárca közleményében.

A hadgyakorlat aggodalmat váltott ki az európai országokban, különösen úgy, hogy közben ezzel párhuzamosan orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe a múlt héten egy katonai incidens alatt.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a Sztrekoza (Szitakötő) hőkamerás szemüveg kipróbálása közben a Zapad–2025 fedőnevű orosz–fehérorosz hadgyakorlaton (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov)