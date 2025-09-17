Olyan öltözetben tűnt fel Vlagyimir Putyin, amivel felhívta magára a világ figyelmét

Vlagyimir Putyin az orosz haderő zöldes színű, úgynevezett EMR rejtőmintás gyakorlóját viselte, rendfokozati jelzés nélkül. Az orosz vezető kezet rázott a gyakorlaton részt vevő orosz és külföldi vezetőkkel, majd megtekintette az orosz–belarusz hadmozdulatokat – írta a Portfolio.
Az orosz elnök katonai egyenruhában történő megjelenéséről a világsajtóban is írtak, és az erről készült felvételek bejárták a közösségi médiát is.
Az orosz elnök hadgyakorlaton tartott szemléjéről részletesen írtunk korábban az alábbi cikkben.
A Portfolio megjegyezte: Vlagyimir Putyin utoljára tavaly ősszel jelent meg nyilvánosan katonai gyakorlóban röviddel azután, hogy az orosz haderő visszafoglalta az ukrán haderőtől a kurszki Szudzsa városát. Az orosz vezető ruhaválasztását akkor széles körű spekuláció övezte: sokan úgy látták, Putyin a háború valamilyen formában való eszkalációjára készül.
A mostani hadgyakorlaton Oroszország, Belarusz és néhány külföldi ország (Irán, Burkina Faso, Mali, Banglades, India) egy „fiktív” ellenség (ezt valamely NATO-tagországot takarhatja az értelmezésük szerint) támadásának elhárítását gyakorolta egy Poleszije nevű kitalált ország (ez Belarusz megfelelője) ellen. A gyakorlat végkonklúziója az volt, hogy Moszkva megállapította: az ellenséges támadást stratégiai fegyverek bevetése nélkül is el tudják hárítani.
Magyarok is jelen voltak az oroszok és belaruszok hadgyakorlatán
A hadgyakorlat kedden ért véget, és a Mandiner megjegyezte, hogy a részvevőkön kívül
23 ország küldött katonai megfigyelőket az eseményre – köztük három NATO-tagállam, az Egyesült Államok, Magyarország és Törökország is.
Viktar Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter azt mondta a megfigyelőknek, hogy, bármit megnézhetnek, ami érdekli őket. Az amerikaiak megjelenését a hadgyakorlat egyik helyszínén, egy fehéroroszországi lőtéren az ország védelmi minisztériuma meglepetésnek nevezte. „Ki gondolta volna, hogy a Zapad–2025 hadgyakorlat újabb napjának reggele így fog kezdődni?” – írta a tárca közleményében.
A hadgyakorlat aggodalmat váltott ki az európai országokban, különösen úgy, hogy közben ezzel párhuzamosan orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe a múlt héten egy katonai incidens alatt.
Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a Sztrekoza (Szitakötő) hőkamerás szemüveg kipróbálása közben a Zapad–2025 fedőnevű orosz–fehérorosz hadgyakorlaton (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov)