Alekszej Navalnij özvegye állítja: mérgezés okozta a férje halálát, bizonyítéka is van erről

Alekszej Navalnij 47 éves korában, 2024. február 16-án halt meg váratlanul egy orosz börtönkolóniában, amivel az ellenzék elvesztette legkarizmatikusabb és legnépszerűbb vezetőjét. Julija Navalnaja korábban is azzal vádolta az orosz vezetést, hogy megölték a férjét, amit a Kreml tagadott (a hivatalos orosz álláspont szerint Navalnijjal „betegségek kombinációja” végzett).
Az özvegy most az X közösségi platformon tett közzé egy videót, amelyben azt mondta:
Még 2024-ben sikerült kicsempészniük a férjének maradványainak biológiai mintáit az országból, és ezeket megvizsgálva két külföldi laboratórium is arra a következtetésre jutott egymástól függetlenül, hogy Navalnijt megmérgezték a halála előtt.
„A két különböző országban található laboratóriumok ugyanarra a következtetésre jutottak: Alekszejt meggyilkolták. Pontosabban, megmérgezték” – mondta Navalnaja a videóban a Reuters szerint.
Az özvegy emellett azt követelte, hogy a laboratóriumok hozzák nyilvánosságra az általa „kényelmetlen igazságnak” nevezett vizsgálata eredményeiket. Azt nem részletezte a videóban, hogy a laboratóriumok milyen mérget mutattak ki.
Orosz nyelven egy, az X-en lévőnél is hosszabb felvételt tettek közzé, amelyben Navalnaja azt is közölte: „Kijelentem, hogy, Vlagyimir Putyin felelős a férjem haláláért.”
Mi okozta Alekszej Navalnij halálát?
Alekszej Navalnij halálával kapcsolatban korábbi sajtóhírek szerint több amerikai hírszerző ügynökség is arra a megállapításra jutott pár héttel később a rendelkezésre álló információik alapján, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valószínűleg nem rendelte el Navalnij meggyilkolását – ugyanakkor azt nem zárták ki, hogy ettől függetlenül az orosz hatóságoknak is lehet felelőssége a halálában. Navalnijt egyszer már korábban, 2020-ban is külföldön kellett kezelni, miután egy idegméreggel megmérgezték.
Utóbb az Insider.ru orosz oknyomozó portál azt állította, hogy a birtokukba kerültek az orosz nyomozati dokumentumok korábbi változatai,
amelyben még egy orosz nyomozó is azt írta, hogy Navalnij olyan tüneteket mutatott a halála előtt, amelyek az orvosi szakértők szerint mérgezésre utalnak.
„A. A. Navalnij elítélt a földre feküdt, és éles fájdalomra panaszkodott a hasi régióban; reflexszerűen kiadta a gyomortartalmát, görcsökkel küzdött, majd elvesztette az eszméletét, amit azonnal jelentettek a büntetés-végrehajtási intézet orvosi személyzetének” – írták többek közt a dokumentumban, amelyet az Insider idézett. A portál megjegyezte, hogy e tünetek megegyeznek azokkal, amelyek Navalny megmérgezésének esetén várhatóak lettek volna, de később a nyomozati iratok végleges változatából egyszerűen törölték a hasi fájdalomról, hányásról és görcsökről szóló részt.
