Alekszej Navalnij özvegye állítja: mérgezés okozta a férje halálát, bizonyítéka is van erről

Julija Navalnaja, Alekszej Navalnij egykori orosz ellenzéki politikus özvegye szerdán közölte: a férje maradványaiból vett biológiai minták laboratóriumi vizsgálata kimutatta, hogy Navalnijt megmérgezték a halála előtt.

Alekszej Navalnij 47 éves korában, 2024. február 16-án halt meg váratlanul egy orosz börtönkolóniában, amivel az ellenzék elvesztette legkarizmatikusabb és legnépszerűbb vezetőjét. Julija Navalnaja korábban is azzal vádolta az orosz vezetést, hogy megölték a férjét, amit a Kreml tagadott (a hivatalos orosz álláspont szerint Navalnijjal „betegségek kombinációja” végzett).

Az özvegy most az X közösségi platformon tett közzé egy videót, amelyben azt mondta:

Még 2024-ben sikerült kicsempészniük a férjének maradványainak biológiai mintáit az országból, és ezeket megvizsgálva két külföldi laboratórium is arra a következtetésre jutott egymástól függetlenül, hogy Navalnijt megmérgezték a halála előtt.

„A két különböző országban található laboratóriumok ugyanarra a következtetésre jutottak: Alekszejt meggyilkolták. Pontosabban, megmérgezték” – mondta Navalnaja a videóban a Reuters szerint.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025

Az özvegy emellett azt követelte, hogy a laboratóriumok hozzák nyilvánosságra az általa „kényelmetlen igazságnak” nevezett vizsgálata eredményeiket. Azt nem részletezte a videóban, hogy a laboratóriumok milyen mérget mutattak ki.

Orosz nyelven egy, az X-en lévőnél is hosszabb felvételt tettek közzé, amelyben Navalnaja azt is közölte: „Kijelentem, hogy, Vlagyimir Putyin felelős a férjem haláláért.”

Mi okozta Alekszej Navalnij halálát?

Alekszej Navalnij halálával kapcsolatban korábbi sajtóhírek szerint több amerikai hírszerző ügynökség is arra a megállapításra jutott pár héttel később a rendelkezésre álló információik alapján, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valószínűleg nem rendelte el Navalnij meggyilkolását – ugyanakkor azt nem zárták ki, hogy ettől függetlenül az orosz hatóságoknak is lehet felelőssége a halálában. Navalnijt egyszer már korábban, 2020-ban is külföldön kellett kezelni, miután egy idegméreggel megmérgezték.

Utóbb az Insider.ru orosz oknyomozó portál azt állította, hogy a birtokukba kerültek az orosz nyomozati dokumentumok korábbi változatai,

amelyben még egy orosz nyomozó is azt írta, hogy Navalnij olyan tüneteket mutatott a halála előtt, amelyek az orvosi szakértők szerint mérgezésre utalnak.

„A. A. Navalnij elítélt a földre feküdt, és éles fájdalomra panaszkodott a hasi régióban; reflexszerűen kiadta a gyomortartalmát, görcsökkel küzdött, majd elvesztette az eszméletét, amit azonnal jelentettek a büntetés-végrehajtási intézet orvosi személyzetének” – írták többek közt a dokumentumban, amelyet az Insider idézett. A portál megjegyezte, hogy e tünetek megegyeznek azokkal, amelyek Navalny megmérgezésének esetén várhatóak lettek volna, de később a nyomozati iratok végleges változatából egyszerűen törölték a hasi fájdalomról, hányásról és görcsökről szóló részt.

Kiemelt kép: A Babuskinszkij kerületi bíróság által közreadott képen Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus meghallgatáson vesz részt a bíróság moszkvai tárgyalótermében az ellene rágalmazás vádjával indított perben 2021. február 12-én. Navalnij „lakájoknak”, „árulóknak” és az „ország szégyenének” nevezett egy második világháborús orosz veteránt és másokat, akik szerepeltek egy, az előző évi alkotmánymódosítás mellett agitáló reklámfilmben.