Nyilvánosságra hozták Donald Trump Jeffrey Epsteinnek írt állítólagos jókívánságát, a Fehér Ház mindent cáfol

Az amerikai Demokrata Párt nyilvánosságra hozott egy levelet, amelyet állítólag Donald Trump írt Jeffrey Epsteinnek, a pedofília miatt elítélt egykori befolyásos üzletembernek a születésnapja alkalmából. A Fehér Ház tagadta, hogy Trump levele hiteles lenne.

Az amerikai ellenzéki törvényhozók a közösségi médiában egy olyan levelet tettek közzé, ahol Trump jókívánsága egy női test rajza mellett látható. Állításuk szerint mindez abból „születésnapi könyvből” származik, amelyet 2003-ban adtak a barátai Epsteinnek.

A könyv az amerikai képviselőház felügyelőbizottsága által nyilvánosságra hozott dokumentumok között volt, amelyek között szerepelt a néhai pedofil pénzember végrendelete és személyes címjegyzéke is, amelyben királyi családok, hírességek, modellek és politikusok nevei szerepelnek a világ számos pontjáról. A születésnapi könyvben szerepel például Peter Mandelsonnak, az Egyesült Királyság mostani amerikai nagykövetének üzenete is, amelyben Epsteint legjobb haverjának nevezi – írta a BBC.

A 238 oldalas könyvnek több tucat szerzője van, köztük Mandelson, aki Epsteint egy olyan intelligens, éles eszű embernek írja le, aki „ejtőernyővel” érkezett az életébe. Amikor a BBC a könyvről kérdezte, Mandelson szóvivője azt mondta, hogy a nagykövet már régóta egyértelművé tette, hogy nagyon sajnálja, hogy megismerkedett Epsteinnel.

Trump a 2024-es választási kampányában kijelentette, hogy hajlandó lenne több információt nyilvánosságra hozni az ügyről, de hatalomra kerülése után megváltoztatta álláspontját, mondván, hogy azt már lezárták. Epstein áldozatai viszont azt követelik, hogy teljes mértékben hozzák nyilvánosságra az Epstein-aktákat.

Donald Trump egyelőre nem kommentálta a levél nyilvánosságra hozatalát, bár a Fehér Ház hétfőn tagadta, hogy az elnök bármit is írt volna a könyvhöz, és azt állította, hogy a levél aláírása nem egyezik Trumpéval.

Mint mondták, nem az elnök „rajzolta ezt a képet, és nem is írta alá”.

Mindeközben James Comer, a felügyelőbizottság republikánus elnöke nyilatkozatában azzal vádolta a bizottság demokrata tagjait, hogy „kiválasztják a nekik kedvező dokumentumokat, és politizálják az információkat”, amelyeket a hagyatékból kaptak. „A felügyeleti bizottság republikánusai arra koncentrálnak, hogy alapos vizsgálatot folytassanak, hogy átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosítsanak Epstein szörnyű bűncselekményeinek túlélői és az amerikai nép számára” – fogalmazott a bizottsági elnök.

Úgy tudni, hogy a könyvet Epstein 50. születésnapjára állította össze Ghislaine Maxwell, a pedofília miatt elítélt üzletember brit bűntársa és volt barátnője, akit 2021-ben szintén elítéltek szexuális célú emberkereskedelem miatt. A könyv három évvel azelőtt készült, hogy Epstein szexuális visszaéléseiről szóló vádak nyilvánosságra kerültek.

Trump és a brit nagykövet mellett számos másik magas rangú politikus és üzleti vezető is írt a könyvbe,

köztük Bill Clinton volt elnök is, aki a saját üzenetében Epstein „gyermeki kíváncsiságát” említi meg.

Bill Clinton szóvivője előzőleg elismerte, hogy az egykori elnök akkoriban ismerte Epsteint, de azt állította, hogy semmit sem tudott bűncselekményeiről. A BBC most felvette a kapcsolatot a Clinton Alapítvánnyal és az egykori elnök ügyvédjével, hogy nyilatkozzanak az ügyben, de egyelőre nem reagáltak.

A könyvben röviden említést tesznek Epstein barátjáról, András brit hercegről: egy meg nem nevezett nő feljegyzésében azt írta, hogy Epstein révén ismerkedett meg a herceggel, Clintonnal és Trumppal, valamint számos hírességgel. Hovatovább, még azt is állította, hogy látta a Buckingham-palota magánszobáit, és hogy ült az angol királynő trónján.

Trumpnak a könyvben található üzenetéről a The Wall Street Journal már júniusban beszámolt, mire az elnök azt mondta, hogy az hamisítvány, és tagadta, hogy ő írta volna. Később peres eljárást indított a lap riporterei, kiadója és vezetői, köztük az újságot tulajdonló milliárdos, Rupert Murdoch ellen is, 10 milliárd dollár kártérítést követelve.

