Orbán Viktor kemény hangvételű levelet írt Ursula von der Leyennek

Orbán Viktor egy mai keltezésű levélben követeli az Európai Uniótól Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítését, kiemelve, hogy az ország 2015 óta több mint egymillió illegális migráns belépését akadályozta meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kap Brüsszeltől – értesült az Index.

A portál szerint a kormányfő arra reagálva írta meg a levelét, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke augusztus 31-én közös sajtótájékoztatót tartott Donald Tusk, lengyel miniszterelnökkel a belorusz határon emelt acélkerítés mellett. Az EB elnöke elmondta, hogy az Európai Unió (EU) „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”, és arról is beszélt, hogy az az Oroszországgal és Belarusszal közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak.

Az Index információi szerint Orbán Viktor levelében elismerően fogadta Von der Leyen kijelentését. „Érdeklődéssel olvastam a Lengyelországban tett nyilatkozatát, miszerint az Európai Unió külső határainak védelmét biztosító fizikai akadályok közös felelősség” – írta levelében, hozzátéve:

„Magyarország az elmúlt tíz évben a Schengeni Térség jelentős határszakaszát védte, kizárólag a nemzeti költségvetésünkből finanszírozva. Magyarország ismételten kérte ezen kiadások megtérítését az Európai Bizottságtól. Azonban politikai vagy pénzügyi támogatás helyett Magyarország csak folyamatos kritikával találkozott, és példátlan, napi 1 millió eurós pénzügyi bírság megfizetésére kötelezték.”

A portál szerint a miniszterelnök levelében büszkén hivatkozott Magyarország határvédelmi eredményeire, miszerint „2015 óta megelőztük több mint egymillió illegális migráns belépését az EU területére, köszönhetően a robusztus magyar határvédelmi rendszernek”. Mint fogalmazott, Magyarország ugyanazt az elismerést és pénzügyi támogatást várja ezen eredményért, mint más tagállamok.

A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy „számos, nagy migrációs nyomással sújtott határ menti tagállam döntött úgy, hogy fizikai akadályokat épít külső határai mentén nemzeti biztonságuk és polgáraik biztonságának védelme érdekében”.

Migránsok millió indulhatnak meg

Majd jelezte: „A migráció eszközként való felhasználása valós fenyegetést jelent az EU biztonságára. A felhasználás azonban nem állami szereplők által is elkövetett, mint például szervezett bűnözői csoportok embercsempészei, akiknek kapcsolataik vannak terrorista szervezetekkel és tudatosan vagy nem tudatosan NGO-k támogatják őket, amelyek arra törekednek, hogy illegális migránsok tömegeit juttassák be a schengeni térségbe a nyugat-balkáni útvonalon keresztül”. A kormányfő ezt követően arra figyelmeztetett, hogy

„A legfrissebb előrejelzések szerint bármikor milliónyi potenciális migráns indulhat útnak Afrikából”

(Erről a kormányfő a nyáron is beszélt már, egy alkalommal úgy fogalmazott: „Afrikából tíz, de lehet hogy százmilliós nagyságrendben fognak néptömegek megindulni Európa felé”, aki járt a helyszínen, azt ez láthatja már most is.)

A levél végén a miniszterelnök konkrét kérést fogalmazott meg, amelyben sürgette az Európai Bizottságot, hogy nyújtson pénzügyi segítséget a határ menti tagállamoknak minden diszkrimináció nélkül. Zárásként hangsúlyozta: „Magyarország továbbra is elkötelezett az európai szolidaritás mellett és folytatja a küzdelmet a közös európai értékekért a schengeni határ és polgáraink biztonságának védelmével”.

A levél másolatát az Index információi szerint az Európai Tanács minden tagjának megküldték, ami azt jelezheti, hogy Orbán Viktor a szélesebb európai nyilvánosság előtt kívánja felvetetni a kérdést.

