Kémiai kasztrálást javasol az olasz kormánypárt politikusa a magyar nők szicíliai megerőszakolása miatt

A képviselő többfrontos elkötelezettségre szólította fel a tartományi testületet, egyebek mellett
állandó bizottság felállítását szorgalmazta a nőkkel szembeni erőszak ellen, a legsúlyosabb erőszakos cselekmények esetében a kémiai kasztrálás bevezetését, az áldozatok valós támogatásának biztosítását, az elkövetők tényleges büntetését a lehető legsúlyosabb büntetés kiszabásával, valamint a terület járőrszerű ellenőrzését polgárok és katonák részvételével.
Figuccia a tartományi testülethez intézett felhívásában hangoztatta, hogy két fiatal magyar lány szenvedett el erőszakot, akiket becsapott, bedrogozott három marokkói származású férfi.
A Liga párt politikusa szolidaritását és együttérzését fejezte ki az áldozatoknak, és kijelentette, hogy a történtek megrázták a Catania közeli Paterno város közösségét. Figuccia, aki az autonóm régiót képező, közel ötmillió lakosú Szicília tartományi testületének képviselője, és egyben a sziget biztonsági, bűnmegelőzési kérdéseiért is felelős, kijelentette: „A biztonság nem válhat puszta jelszóvá: olyan jog, amelyet gyakorlati intézkedésekkel kell garantálnunk.”
„Védjük meg a mieinket, védjük meg a földünket”
– zárta felhívását Vincenzo Figuccia, aki halaszthatatlan prioritásnak nevezte a biztonság megteremtését Szicíliában.
Hatósági információk alapján a La Sicilia című napilap számolt be pénteken a két magyar turistát ért szexuális erőszakról, amely Paterno területén történt. A három, tartózkodási engedély nélküli marokkói elkövetőt elfogták, Catania bírósága előzetes letartóztatásba helyezte a férfiakat többek között csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt.
A Liga párt több mint húsz éve kezdeményezi a kémiai kasztrálás büntetőjogi bevezetését súlyos nemi visszaélések esetében.
