Eldőlt a sorsuk: megbukott Franciaország kormánya

A francia törvényhozás megszavazta a bizalmatlansági indítványt Francois Bayrou miniszterelnök ellen, ezzel – a legutóbbi választások óta – ismét megbukott Franciaország kormánya. Emmanuel Macron elnök közölte, hogy tudomásul veszi a fejleményt, és napokon belül kinevezi az új kormányfőt.

A BBC szerint Francois Bayrou és a parlamenti vezető politikusok nyilatkozatai után került sor a bizalmi szavazásra a nemzetgyűlésben, amely nagyjából fél órán át tartott.

A képviselők végül nagy többséggel – 364, a kabinet leváltását támogató és 194 azt ellenző szavazat mellett – döntöttek arról, hogy leváltják tisztségéből Bayrout és megbuktatják kisebbségi kormányát.

További 25 képviselő tartózkodott a szavazástól.

A 74 éves Bayrou a voksolás eredményének fényében várhatóan kedden nyújtja be kabinetje nevében a lemondást.

Macron marad a poszton, új kormányfő kinevezésére készül

Az Elysée-palota közölte, hogy Emmanuel Macron francia elnök tudomásul veszi a miniszterelnök lemondását, és „a napokban” új kormányfőt fog kinevezni.

A franciaországi események abból a szempontból is érdekesek, hogy Európa két másik vezető hatalmában is hasonló folyamatok mennek végbe, mint náluk.

Kiemelt kép: Francois Bayrou (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez)