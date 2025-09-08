Eldőlt a sorsuk: megbukott Franciaország kormánya

Cikkünk frissült!
A BBC szerint Francois Bayrou és a parlamenti vezető politikusok nyilatkozatai után került sor a bizalmi szavazásra a nemzetgyűlésben, amely nagyjából fél órán át tartott.
A képviselők végül nagy többséggel – 364, a kabinet leváltását támogató és 194 azt ellenző szavazat mellett – döntöttek arról, hogy leváltják tisztségéből Bayrout és megbuktatják kisebbségi kormányát.
További 25 képviselő tartózkodott a szavazástól.
A 74 éves Bayrou a voksolás eredményének fényében várhatóan kedden nyújtja be kabinetje nevében a lemondást.
Az ügy hátteréről, és hogy mi okozta Bayrou bukását, illetve mi jöhet ezután, részletesen írtunk ebben a cikkben:
Az Elysée-palota közölte, hogy Emmanuel Macron francia elnök tudomásul veszi a miniszterelnök lemondását, és „a napokban” új kormányfőt fog kinevezni.
A franciaországi események abból a szempontból is érdekesek, hogy Európa két másik vezető hatalmában is hasonló folyamatok mennek végbe, mint náluk.
Kiemelt kép: Francois Bayrou (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez)