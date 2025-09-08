Az Európai Unió elítélte a jeruzsálemi terrortámadást

Az Európai Bizottság szóvivője elítélte hétfőn a Jeruzsálemben elkövetett terrortámadást, amelyben öt ember életét vesztette és több mint tízen megsebesültek. Az incidens alatt két palesztin fegyveres nyitott tüzet egy autóbusz-megállóra és két, forgalmi dugóban várakozó buszra.

„Elítéljük ezt a támadást, ahogy minden emberélet elvesztését elítéljük. Ennek most azonnal véget kell vetni, felszólítunk a feszültségek csökkentésére. A tűzszünet elengedhetetlen. A civilek – palesztinok és izraeliek – túl régóta és túl sokat szenvedtek. Itt az ideje megtörni az erőszakspirált” – mondta Anouar El Anouni, az EU külügyi szolgálatának szóvivője.

A brüsszeli testület hétfői sajtótájékoztatóján Eva Hrncirova szóvivő arról beszélt, hogy az EU nem bátorítja a Gázába tartó segélyflottákat, amelyek humanitárius szállítmányokat és palesztinpárti aktivistákat visznek a háború sújtotta területre. „Nem bátorítjuk ezeket a flottillákat, mert alapvetően eszkalálhatják a helyzetet, és a résztvevőket is veszélynek teszik ki” – jelentette ki.

Hozzátette, hogy az EU a humanitárius segély eljuttatásának legjobb módját a helyszínen működő partnerszervezeteken keresztül látja biztosítottnak, és nyitva tartja a kommunikációs csatornákat az izraeli hatóságokkal.

A mintegy húsz hajóból álló flottilla múlt héten indult Barcelonából, és várhatóan szeptember közepén érkezik meg Gázához. Izrael korábban júniusban és júliusban is megakadályozta, hogy aktivisták segélyt juttassanak be hajóval a palesztin területre.

A kiemelt kép illusztráció.