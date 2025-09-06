Volodimir Zelenszkij gyakorlatilag közölte: folytatni fogják a támadásokat Barátság vezeték elleni támadásokkal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken kijelentette, hogy Ukrajna továbbra is válaszcsapásokkal fog reagálni az ukrán energiaipari létesítmények elleni támadásokra, annak ellenére, hogy Szlovákia és Magyarország – amelyek ennek következtében orosz olajellátási zavarokkal küzdenek – bírálják ezt a lépést – számolt be a Reuters.

Zelenszkij azt követően beszélt erről, hogy személyesen tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, akivel a múltban összetűzésbe került az orosz energiaellátás miatt Ungváron. Az elhangzottak egy részéről ebben a cikkben már írtunk.

A Reuters szerint az ukrán elnök a megbeszélés utáni sajtótájékoztatót egy pontján úgy fogalmazott:

„Ukrajna reagál Oroszország támadásaira az energiaellátó létesítményeink ellen, és ezt továbbra is meg fogja tenni”.

Hozzátette: „De mi tényleg szeretnénk, ha ez a háború véget érne. Azonban senki sem fog csak úgy ülni a sötétben és tűrni ezt.”

Mindeközben Robert Fico azt mondta, hogy az orosz létesítmények „legitim” célpontok, de ezek a támadások károsak Szlovákiára nézve. „Figyelembe kell venni a nemzetközi energiahálózat részét képező más országok érdekeit is” – hangsúlyozta a szlovák kormányfő.

Robert Fico ezen kívül bírálta Ukrajnát azért, hogy nem hosszabbították meg az orosz gáz tranzitját, miután Kijev Oroszországgal kötött szerződése 2024 végén lejárt (az orosz Gazprom energiavállalat azóta máshova irányította át azokat a szállításait, amelyeket hosszú távú megállapodás keretében exportál Szlovákiának).

A Reuters emellett megjegyezte: Fico emellett élesen ellenezzi azt az EU-ban tárgyalt tervet, amely az orosz energiaimport fokozatos megszüntetését célozza, és nemrég ideiglenesen blokkolta az EU legutóbbi Oroszország elleni szankciócsomagját, hogy garanciákat követeljen a szlovákiai ellátás leállítása miatt Szlovákiát érő károkra.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Robert Fico szlovák miniszterelnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én. MTI/EPA/STRINGER.