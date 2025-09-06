Hamarosan véget érhet az ukrajnai háború – nyilatkozta Robert Fico

Az ukrajnai háború hamarosan véget érhet – mondta Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután Kínában találkozott Vlagyimir Putyinnal, majd Ungváron Volodimir Zelenszkijjel egyeztetett.

Robert Fico pénteken kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalásai az orosz–ukrán háború mielőbbi befejezésére irányuló reményekhez kapcsolódnak. A szlovák kormányfő azon a sajtótájékoztatón beszélt erről, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartottak az ungvári találkozójuk után (az elhangzottak egy részéről ebben a cikkben már írtunk).

Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint Fico a sajtótájékoztatót egy pontján úgy fogalmazott a konfliktussal kapcsolatban:

„Ismétlem, lehet, hogy eltérőek a véleményeink, de hisszük, hogy a háború véget ér, nagyon hamar véget ér, és hogy a kapcsolatok az Orosz Föderációval normalizálódnak”.

„Egyszerűen csak előre szeretnénk megbeszélni a előttünk álló lehetőségeket és feladatokat” – tette hozzá.

Robert Fico emellett elmondta, hogy a Putyinnal, Kínában tartott találkozójukon az Oroszország és Szlovákia közötti „kétoldalú együttműködés” volt a fő téma. Emellett „teljesen valótlannak” minősítette azokat a híreket, miszerint valamilyen Ukrajna elleni „energiaellátási blokádról” tárgyalt volna a Kreml vezetőjével.

„Ez egyáltalán nem volt a tárgyalások témája Vlagyimir Putyinnal. Elsősorban a Szlovákia és az Orosz Föderáció közötti kétoldalú együttműködésről tárgyaltunk”

– tette hozzá Robert Fico.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én. MTI/EPA.