Hamarosan véget érhet az ukrajnai háború – nyilatkozta Robert Fico

Robert Fico pénteken kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalásai az orosz–ukrán háború mielőbbi befejezésére irányuló reményekhez kapcsolódnak. A szlovák kormányfő azon a sajtótájékoztatón beszélt erről, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartottak az ungvári találkozójuk után (az elhangzottak egy részéről ebben a cikkben már írtunk).
Robert Fico Ungváron közölte Zelenszkijjel: támogatják Ukrajna uniós csatlakozását
Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint Fico a sajtótájékoztatót egy pontján úgy fogalmazott a konfliktussal kapcsolatban:
„Ismétlem, lehet, hogy eltérőek a véleményeink, de hisszük, hogy a háború véget ér, nagyon hamar véget ér, és hogy a kapcsolatok az Orosz Föderációval normalizálódnak”.
„Egyszerűen csak előre szeretnénk megbeszélni a előttünk álló lehetőségeket és feladatokat” – tette hozzá.
Robert Fico emellett elmondta, hogy a Putyinnal, Kínában tartott találkozójukon az Oroszország és Szlovákia közötti „kétoldalú együttműködés” volt a fő téma. Emellett „teljesen valótlannak” minősítette azokat a híreket, miszerint valamilyen Ukrajna elleni „energiaellátási blokádról” tárgyalt volna a Kreml vezetőjével.
„Ez egyáltalán nem volt a tárgyalások témája Vlagyimir Putyinnal. Elsősorban a Szlovákia és az Orosz Föderáció közötti kétoldalú együttműködésről tárgyaltunk”
– tette hozzá Robert Fico.
Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én. MTI/EPA.