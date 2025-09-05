Újabb részletek derültek ki a migránsok által megerőszakolt magyar nők esetéről

Az MTI újabb részleteket tudott meg arról a bűncselekményről, amelyben marokkói illegális migránsok erőszakoltak meg magyar nőket Szicíliában. Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója pedig arról beszélt az M1 péntek délutáni Híradójában, hogy Magyarországon biztonságos közegben élünk, de ez a biztonság Nyugat-Európában elveszett, és a nyugat-európai turistacélpontokat felkeresők bármikor ki lehetnek téve olyan bűncselekménynek, mint amit a két magyar nő ellen követtek el Szicíliában. Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára pedig közölte: felvették a kapcsolatot az olasz hatóságokkal.

Mint megírtuk, csoportos nemi erőszakot követett el három marokkói migráns két magyar nő ellen Olaszországban – számolt be az olasz sajtó. A támadókat elfogták a rendőrök.

Az MTI értesülése szerint a bűncselekmény valójában közel egy héttel ezelőtt történt, de csak most került nyilvánosságra, miután az olasz sajtó közölte a hírt.

Az állami hírügynökség a helyi hatóságoktól úgy értesült: a nők azóta már visszaérkeztek Magyarországra.

Az MTI-nek nyilatkozott Massimiliano Scaringella olasz ügyvéd is, aki számos magyar védelmét látta el az utóbbi évtizedekben. Mint mondta,

az elkövető férfiak nyolc évtől tizennégy évig terjedő börtönt kockáztatnak a csoportosan elkövetett nemi erőszak, a nők foglyul ejtése és a kokainfogyasztásra kényszerítés vádja miatt.

Scaringella rendkívül súlyosnak nevezte a történteket. Hangsúlyozta, hogy Szicília az utóbbi időben kiemelt idegenforgalmi célállomássá vált a magyar turisták körében, és az eset „szégyenfolt” az egész sziget számára.

Horváth József: Nyugat-Európában elveszett az a fajta biztonságos élet, amit Magyarországot élünk

A biztonságpolitikai szakértőt annak kapcsán kérdezték, hogy a szicíliai sajtó jelentése szerint őrizetbe vettek Szicíliában három marokkói állampolgárt két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával, valamint, hogy a német bűnüldöző hatóság tájékoztatása szerint megkéseltek egy tanárt egy nyugat-németországi szakiskolában, Essenben. A gyanúsítottat – egy 17 éves koszovói fiút – elfogták.

Horváth József a két esettel kapcsolatban elmondta: Magyarországon biztonságos közegben élünk, és nem vagyunk felkészülve az ilyen jellegű támadásokra, bűncselekményekre, de ez a biztonság Nyugat-Európában már elveszett. Hozzátette: a nyugat-európai kiemelt turistacélpontok meglátogatása már ilyen veszélyeket is rejtenek magukban.

Mint mondta, nem kell elutazni a világ távoli, rejtett zugaiba, hogy ilyenfajta veszélynek legyünk kitéve, sajnos már Magyarországtól néhány órára ilyen bűncselekménynek bármikor ki lehet téve az ember. A szakértő megjegyezte: a magyar kormány már tíz évvel ezelőtt is látta, hogy milyen végzetes lehet a magyar társadalom számára az illegális bevándorlás és ellenállt.

Hozzátette: Nyugat-Európában nem érzékelték ezt a veszélyt, és ennek az lett az eredménye, hogy teret nyert Európában az iszlám radikalizmus és megjelent egy új, számunkra elképzelhetetlen új társadalmi életforma, amelynek része többek között a gyermeklányok házasságra kényszerítése és a többnejűség.

A szakértő szerint további következmény, hogy megjelent Nyugat-Európában az antiszemitizmus új formája is, a radikális iszlám jelentette szélsőbaloldali, ultraliberális antiszemitizmus.

Ezek felborították azt a fajta társadalmi rendet, azt az értékrendet, ami ezer évig Európa sajátja volt – emelte ki Horváth József, majd hozzátette: azzal, hogy Európa feladta önmagát, az értékeit, gyakorlatilag kiszolgáltatottá vált az illegális bevándorlásnak, illetve annak az illegálisan indult, de céltudatos, Nyugat-Európát érintő támadásnak, amit az illegális migráció jelent.

Illés Boglárka: Az olaszországi eset rávilágít az Európába irányuló féktelen migráció jelentette súlyos veszélyekre

Az olaszországi eset rávilágít az Európába irányuló féktelen migráció jelentette súlyos veszélyekre – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára Facebook-oldalán pénteken.

Illés Boglárka közölte: Magyarország római nagykövetsége haladéktalanul felvette a kapcsolatot az olasz rendőrséggel, miután nyilvánosságra került, hogy migránsok követtek el szexuális erőszakot két magyar állampolgárral szemben. Hozzátette, hogy a rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetők már letartóztatásban vannak.

„A szomorú eset ismételten rávilágít az Európába irányuló féktelen migráció jelentette súlyos veszélyekre. Az illegális migrációt meg kell állítani” – írta a politikus bejegyzésében.

Kiemelt kép: Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója beszédet mond a Harc a nemzeti szuverenitásért című konferencián a Hagyományok Házában 2025. június 25-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)