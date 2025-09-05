Szijjártó Péter Zelenszkijnek üzent: A magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg

Hiába érvel az ukrán elnök azzal, hogy országa európai uniós csatlakozását Oroszország sem ellenzi, a magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij az Európai Tanács elnökével tárgyalt, és ismét Magyarországról beszélt a nyilatkozatában.

„Szerinte azért érthetetlen az ukrán EU-tagság magyar elutasítása, mert azt az oroszok sem ellenzik. Nos, Zelenszkij elnök megint magából indult ki” – közölte Szijjártó Péter.

„Ellentétben vele, a mi álláspontunkat nem külföldről határozzák meg. Minket nem érdekel, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról” – tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormányt a magyar emberek véleménye érdekli, ők pedig világossá tették, hogy nem akarják, hogy Ukrajna az EU tagja legyen. „Nem akarják, hogy az ukránok tönkretegyék a gazdáinkat, a munkaerőpiacunkat és a biztonságunkat!” – sorolta.

„Úgyhogy hiába bízik Zelenszkij elnök az oroszokban, mi nem fogjuk támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz!” – összegzett.

Az ügy előzménye az volt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a héten közölte: Oroszország sosem ellenezte Ukrajna EU-csatlakozását, ellentétben a NATO-ba való belépéssel.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján a minisztériumban 2025. július 30-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)