Nagy változásokról döntött a brit miniszterelnök, teljesen átalakul a kormány

Átalakította kormányát pénteken Keir Starmer brit miniszterelnök, nem sokkal azután, hogy távozott tisztségéből eddigi miniszterelnök-helyettese, Angela Rayner.

A Downing Street ismertetése szerint Rayner kormányzati tisztségét David Lammy eddigi külügyminiszter veszi át. Lammy ráadásul a miniszterelnök-helyettesi poszt mellett az igazságügy-miniszteri tisztséget is betölti majd.

Starmer a külügyi tárca élére Yvette Cooper eddigi belügyminisztert nevezte ki, az új belügyminiszter pedig péntektől kezdve Shabana Mahmood lett, aki eddig az igazságságügy-minisztériumot vezette.

A legfontosabb kabinettisztségek betöltői közül Rachel Reeves pénzügyminiszter és John Healey védelmi miniszter maradt eddigi posztján.

A kormányátalakítás közvetlen előzményeként lemondott miniszterelnök-helyettesi tisztségéről Angela Rayner, akiről kiderült, hogy az előírtnál több tízezer fonttal kevesebb vagyonosodási adót fizetett egy nagy értékű ingatlan megvásárlása után.

Az ügyről hivatalos vizsgálati jelentés készült, amelyet pénteken kapott meg Keir Starmer. Rayner azonban még a kormányfő döntése előtt bejelentette, hogy távozik a miniszterelnök-helyettesi tisztségről, valamint az eddig ugyancsak általa vezetett lakásügyi minisztérium éléről és a kormányzó Munkáspárt vezetőhelyettesi posztjáról is.

Angela Rayner személyében a tavaly nyári választások után hivatalba lépett munkáspárti brit kormány eddigi legmagasabb rangú tisztviselője távozott a kabinetből.

Lemondásának előzményeként a brit sajtó feltárta, hogy Rayner májusban 800 ezer fontért (365 millió forintért) vásárolt egy tengerparti ingatlant a dél-angliai Hove kisvárosban, ám az előírtnál 40 ezer fonttal kevesebb adót fizetett a vásárlással keletkezett ingatlanvagyon-gyarapodás után. Rayner ezt elismerte, de hangsúlyozta, hogy nem szándékos adóelkerülésről, hanem adóalap-kiszámítási hibáról van szó, amelyet az általa igénybe vett ingatlanpiaci tanácsadó cég követett el.

A péntekre elkészült vizsgálati jelentés szerint ugyanakkor Angela Rayner megsértette a kormánytagoktól elvárt közéleti magatartási normákat, mivel nem professzionális ingatlanadó-tanácsadásra szakosodott cégtől kért útmutatást a fizetendő vagyongyarapodási adó összegéről.

A jelentés szerint erre az általa kérdezett, adótanácsadással nem foglalkozó ingatlanos cég is felhívta a figyelmét, a politikus azonban ennek ellenére nem fordult ilyen ügyekre szakosodott adótanácsadókhoz a fizetendő ingatlanvagyon-gyarapodási adó összegének pontos meghatározása végett.

A miniszterelnök-helyettesi tisztséget a brit parlamenti-kormányzati rendszerben hagyományszerűen a mindenkori kormánypárt vezetőhelyettese tölti be, de ez nem törvényszerű, és nem garantált, hogy a Munkáspárt tagsága a miniszterelnök-helyettesi posztra újonnan kinevezett David Lammyt választja a párt helyettes vezetőjévé.

Kiemelt kép: Keir Starmer brit miniszterelnök a parlamentbe indul a képviselõi kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos heti alsóházi félórájára a londoni kormányfõi rezidenciáról, a Downing Street 10-bõl 2025. július 2-án. MTI/EPA/Andy Rain.