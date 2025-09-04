Orbán Viktor csehországi szövetségesei bemutatták a választási programjukat

A nyugdíjkorhatár határának 65 évnél való meghúzása, az olcsó energia biztosítása, illetve a befogadási törvény szigorítása – ezek a Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom legfontosabb célkitűzései, amelyeket megvalósítana, ha az októberre kiírt képviselőházi választások után kormányzati pozícióba kerülne Csehországban – jelentette ki Andrej Babis, volt kormányfő, az ellenzéki ANO elnöke csütörtökön az észak-morvaországi Ostravában, amikor bemutatta a mozgalom választási programját.

Az elképzelések megvalósítására szükséges pénzt – fejtette ki Babis – az ANO az adók következetesebb behajtásával, az üzleti tranzakciók elektronikus nyilvántartásának újbóli bevezetésével, a közbeszerzések átláthatóságával és a gazdaság kifehérítésével biztosítaná.

A volt kormányfő beszéde elején röviden kitért a hétfői, az egyik választási gyűlésen őt ért támadásra. A Dobrá faluban zajló választási gyűlésen az egyik résztvevő, egy nyugdíjas férfi mankójával néhányszor hátulról megütötte Andrej Babist. A politikusnak a kórházi vizsgálat után nyugalmat, pihenést javasoltak az orvosok, s ezért Babis két napra megszakította kampányprogramját.

A nyugdíjas férfi, aki egyébként az ANO hívének mondta magát, később nyilvánosan bocsánatot kért a pártelnöktől. Tettét azzal magyarázta, hogy Babis kitérő választ adott kérdésére, ami felbosszantotta és meggondolatlan cselekedetre sarkallta.

Andrej Babis a bocsánatkérést elfogadta, s felszólította választóit, hogy ne higgyenek a hamis információknak, s őrizzék meg higgadtságukat.

A rendőrség az elkövetőt a helyszínen őrizetbe vette, kihallgatta, és az ügyet rendbontásként vizsgálják. Cseh kormánypárti és ellenzéki politikusok ezt az erőszakot egybehangzóan bírálták és elutasították.

Andrej Babis az ANO mozgalom morvasziléziai listavezetője az október 3-ra és 4-re kiírt képviselőházi választásokon.

A vasárnap nyilvánosságra hozott legújabb országos felmérések szerint a csehországi képviselőházi választásokat az ANO nyerné 32-33 százalékos támogatottsággal, míg a három kormánykoalíciós párt (Polgári Demokratikus Párt, TOP 09 párt és a KDU kereszténydemokrata párt) koalíciója, a Spolu (Együtt) 21 százalékot kapna.

A kormánykoalíció harmadik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt önállóan indul, s támogatottsága jelenleg 11 százalékos.