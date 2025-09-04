Orbán Viktor csehországi szövetségesei bemutatták a választási programjukat

Az elképzelések megvalósítására szükséges pénzt – fejtette ki Babis – az ANO az adók következetesebb behajtásával, az üzleti tranzakciók elektronikus nyilvántartásának újbóli bevezetésével, a közbeszerzések átláthatóságával és a gazdaság kifehérítésével biztosítaná.
A volt kormányfő beszéde elején röviden kitért a hétfői, az egyik választási gyűlésen őt ért támadásra. A Dobrá faluban zajló választási gyűlésen az egyik résztvevő, egy nyugdíjas férfi mankójával néhányszor hátulról megütötte Andrej Babist. A politikusnak a kórházi vizsgálat után nyugalmat, pihenést javasoltak az orvosok, s ezért Babis két napra megszakította kampányprogramját.
A nyugdíjas férfi, aki egyébként az ANO hívének mondta magát, később nyilvánosan bocsánatot kért a pártelnöktől. Tettét azzal magyarázta, hogy Babis kitérő választ adott kérdésére, ami felbosszantotta és meggondolatlan cselekedetre sarkallta.
Andrej Babis a bocsánatkérést elfogadta, s felszólította választóit, hogy ne higgyenek a hamis információknak, s őrizzék meg higgadtságukat.
A rendőrség az elkövetőt a helyszínen őrizetbe vette, kihallgatta, és az ügyet rendbontásként vizsgálják. Cseh kormánypárti és ellenzéki politikusok ezt az erőszakot egybehangzóan bírálták és elutasították.
Andrej Babis az ANO mozgalom morvasziléziai listavezetője az október 3-ra és 4-re kiírt képviselőházi választásokon.
A vasárnap nyilvánosságra hozott legújabb országos felmérések szerint a csehországi képviselőházi választásokat az ANO nyerné 32-33 százalékos támogatottsággal, míg a három kormánykoalíciós párt (Polgári Demokratikus Párt, TOP 09 párt és a KDU kereszténydemokrata párt) koalíciója, a Spolu (Együtt) 21 százalékot kapna.
A kormánykoalíció harmadik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt önállóan indul, s támogatottsága jelenleg 11 százalékos.
Andrej Babis szerint nem szabad megismétlődnie a politikusok elleni támadásoknak
Andrej Babis szerint az ANO mozgalom igyekszik pozitív választási kampányt folytatni, s a politikusok elleni támadásoknak már nem szabad megismétlődniük. A volt cseh kormányfő erről abban a videóban beszélt, amelyet kedden jelentetett meg az X-en.
A korábbi cseh kormányfőt ért támadással kapcsolatban Orbán Viktor magyar miniszterelnök világossá tette: ide vezet, ha démonizálják a politikai ellenfeleket.
Kiemelt kép: Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Kezdeményezése (ANO) mozgalom elnöke (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)