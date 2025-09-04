Megizzasztották Donald Trump vakcinaszkeptikus egészségügyi miniszterét a szenátusban

Csütörtökön hallgatták meg a szenátusban Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi minisztert, akit sokan kritizáltak az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központjában (CDC) végrehajtott változtatások miatt, és akinek most politikai ellenfelei előtt kellett megmagyaráznia a lépéseit.

A BBC szerint a többórás meghallgatáson számos alkalommal vita alakult ki a kérdezők szenátorok és Kennedy közt, pár nappal azt követően, hogy Donald Trump is a közzétett egy posztot vakcinaügyben.

Kennedy egyrészt k Maggie Hassan demokrata szenátorral vitázott, amelynek hevében „őrült beszéddel” vádolta meg vitapartnerét a vakcinákkal kapcsolatban, aki azt állította, hogy Kennedy egyszerűen csak „kitalál” bizonyos dolgokat mindenféle alap nélkül.

Mark Warner demokrata szenátorral azonba vitázott a miniszter, hogy hány amerikai halt meg a Covid-19 miatt. Kennedy azt mondta: „Szerinte senki sem tudja”, hányan haltak meg, és „adatkáosz” vádjával illette a Biden-kormányt. Erre Warner úgy válaszolt: „Nem tudja, hány amerikai halt meg a Covid miatt, nem tudja, hogy a vakcina segített-e megelőzni a haláleseteket, és ön az egészségügyi és humán szolgáltatások minisztere – hogyan lehet ilyen tudatlan?”

Bernie Sanders független szenátor azt kérdezte Kennedytől, hogy szerinte Trumpnak igaza volt-e, amikor azt mondta, hogy a Covid-vakcina egy „csoda”, amely milliók életét mentette meg.

Kennedy először azt válaszolja, hogy fogalma sincs, hány életet mentett meg a vakcina, de végül elismerte, hogy „elég sokat”.

Sanders ezután megkérdezte, mely tudományos szervezetek értenek egyet a miniszter oltásokkal kapcsolatos véleményével – mire Kennedy felsorolt néhány orvost, akik tanácsot adnak neki, köztük a televíziós személyiségként ismert Dr. Oz-t.

A szenátor ezután visszavágott, mondván, hogy a Kennedyvel nem értő szervezetek több százezer orvost és gyógyszerészt képviselnek. „Tehát azt mondja az amerikai népnek, hogy az Amerikai Orvosi Szövetség korrupt és nem szabad megbízni benne? És mi van azokkal a republikánusokkal, akik pénzt kaptak a gyógyszeripartól?” – kérdezte Sanders, mire Kennedy azt válaszolta: „Fogalmam sincs, miről beszél.”

Újabb kirúgások sincsenek kizárva a CDC-nél

A Reuters szerint a meghallgatás egy pontján Kennedy megvédte az azzal kapcsolatos döntéseit, hogy a CDC-nél sokakat elbocsátottak az utóbbi időben (a múlt héten a CDC igazgatóját elbocsátották, és több magas rangú tisztviselő is lemondott.) A tárcavezető azt sem zárta ki, hogy újabb kirúgások várhatóak.

„Ezek a változások feltétlenül szükséges kiigazítások voltak ahhoz, hogy az ügynökség visszanyerje szerepét a világ legmagasabb színvonalú közegészségügyi ügynökségeként, amelynek központi feladata az amerikaiak védelme a fertőző betegségekkel szemben. A CDC szerencsétlenül elbukott ebben a felelősségében a Covid idején, amikor katasztrofális, értelmetlen politikája tönkretette a kisvállalkozásokat, megsértette a polgári szabadságjogokat, bezárta iskoláinkat, és ezzel generációs károkat okozott” – mondta a miniszter, majd később hozzátette: „Néhány embert el kell bocsátanom, és gondoskodnom kell arról, hogy ez ne fordulhasson elő újra.”

Kiemelt kép: Robert F. Kennedy Jr. Phoenixben 2024. augusztus 23-án. MTI/EPA/David Blakeman.