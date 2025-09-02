Vlagyimir Putyin: mi sosem elleneztük Ukrajna EU-csatlakozását 

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden kijelentette, hogy Moszkva soha nem ellenezte Ukrajna esetleges európai uniós csatlakozását, és állítása szerint lehetséges a konszenzus elérése Oroszország és Ukrajna biztonságának garantálásáról.

Az orosz elnök pekingi látogatása során tárgyalást folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is, akivel az orosz-ukrán háborúról, a nyugati országokkal való viszonyról és gazdasági kapcsolatokról is egyeztettek. Putyin elmondta, hogy 2022-ben Ukrajna esetében Oroszország kénytelen volt reagálni arra a kísérletre, amely elmondása szerint „a nyugati országok a NATO katonai szövetség segítségével tett próbálkozása volt arra, hogy az egész posztszovjet térséget magába tömörítse, tekintettel annak biztonsági következményeire Moszkva számára” – fogalmazott. Majd hozzátette:

„Ukrajna EU-tagságát illetően soha nem emeltünk kifogást, a NATO pedig egy másik kérdés, ez elfogadhatatlan lenne számunkra.”

Az orosz vezetés egyébként már tavasszal is közölt egy hasonló üzenetet:Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője akkor azt mondta Ukrajna uniós csatlakozásáról: „Ez minden ország szuverén joga. Integrációs és gazdasági integrációs folyamatokról beszélünk. Itt természetesen senki sem diktálhat semmit egyetlen országnak sem, és mi sem fogunk ilyet tenni”. De ő is megjegyezte, hogy egy katonai szövetséghez kapcsolatos csatlakozás már más lapra tartozik.

Visszatérve a jelenbe, Vlagyimir Putyin arról is beszélt a találkozón: „teljes képtelenségek” és „semmi alapjuk nincs” azon vádaknak, miszerint Oroszország a jövőben támadást tervezne az Európai Unió tagállamai ellen.

„Az európai vezetők állításai, miszerint Oroszország állítólag támadást szervez és egy napon tovább nyomulna Európába, ezek horrorfilm történetek és csak folyamatos hisztériát keltenek. „Úgy gondolom, hogy egy ésszerű ember számára ez egyértelmű provokáció és teljes képtelenség […] Oroszországnak soha nem volt, nincs és nem is áll szándékában megtámadni akárkit”

– jelentette ki az orosz elnök.

Putyin arról is beszélt, hogy hogy augusztus 15-én, az alaszkai csúcstalálkozón megvitatta Ukrajna biztonságát Donald Trump amerikai elnökkel. „Vannak lehetőségek Ukrajna biztonságának garantálására a konfliktus véget értével, és úgy tűnik számomra, hogy itt van lehetőség konszenzusra jutni” – közölte.

Robert Fico – aki az egyetlen európai uniós állam vezetőként vesz részt a pekingi győzelem napi parádén – a maga részéről úgy fogalmazott, hogy Szlovákia a Moszkvával való kapcsolatok normalizálására törekszik, és szerinte a két országnak „lehetőségeket kell keresnie az együttműködés elmélyítésére és kiszélesítésére”.

A szlovák miniszterelnök arra is ígéretet tett, hogy hamarosan esedékes találkozója alkalmával megtárgyalja Zelenszkij ukrán elnökkel az energiainfrastruktúra elleni támadások elfogadhatatlanságát, utalva az ukránok közelmúltbeli támadásaira a Barátság kőolajvezeték ellen, amely orosz nyersolajat szállít Magyarországra és Szlovákiába (a szlovák kormányfő a Kínából való visszatérés után, szeptember 5-én fogadja majd Zelenszkijt Pozsonyban).

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök megbeszélést folytat az orosz általános iskolások történelemtankönyveinek szerkesztõivel a moszkvai Kremlben 2025. június 22-én. MTI/EPA/Szputnyik/Mkhail Metzel.