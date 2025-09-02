Provokáció, vagy komolyan gondolják? – az oroszok legújabb térképe szerint most már szinte fél Ukrajna elfoglalása lehet a cél

Egy olyan térkép jelent meg az orosz védelmi tárca egyik friss videójában, amely Ukrajnának az eddiginél nagyobb területeit – némi túlzással az ország felét – Oroszország részeként ábrázolja. Moszkva eddig ennél jóval kisebb területet annektált, illetve foglalt el Ukrajnában. Persze az is lehet, hogy csak provokációról van szó, láttunk már ilyet a háborúban.

Emlékezetes, hogy az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Kirilo Budanov még 2022-ben osztott meg a közösségi médiában provokációként egy olyan térképet, amely Oroszországot felosztva, több nyugati orosz régiót (Belgorodot, Kurszkot és Kubant) pedig Ukrajna részeként ábrázolta.

Most az orosz védelmi tárca egyik videójában tűnt fel egy hasonló térkép. A felvételen Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnökéne

egy olyan térkép előtt ült, amelyen a már annektált, illetve többnyire el is foglalt Luhanszk, Doneck, Zaporizzsja és Herszon régiók mellett Odessza és Mikolajiv régiók is Oroszország területeként szerepeltek.

A térképre a The Wall Street Journal ukrán származású olasz újságírója, Jaroszlav Trofimov hívta fel a figyelmet, aki a saját közösségi oldalán azt írta, hogy szerinte még az északkeleti Harkiv is Oroszország részeként van feltüntetve (mivel a térkép meglehetősen elmosódottan látszik, ezt nehéz megmondani, de ránézésre, illetve egy jobb minőségű térképpel összevetve úgy tűnik, hogy a harkivi régió, valamint a dnyipropetrovszki régió egy része is orosz földként lehet rajta ábrázolva – mindenesetre egyelőre az ukrán lapok is többnyire csak Odesszát és Mikolajivet emelték ki a térképpel kapcsolatban).

A map on the wall of the chief of the Russian General Staff Gerasimov — likely representing Russian military objectives in Ukraine (which encompass half the country, including Kharkiv and Odesa.) pic.twitter.com/bON2giaKwU — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 1, 2025

Alább megtekinthető az a videó is, amelyben a térkép látható:

‼️🇷🇺🇺🇦 During a briefing by the Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces, General Valery Gerasimov, a map was spotted that depicted southern Ukraine — including the Odessa and Nikolaev regions — as part of Russia. General Gerasimov, who also serves as the commander… pic.twitter.com/E5NsRBMqVT — Zlatti71 (@Zlatti_71) September 1, 2025

Maga az értekezlet az orosz tavaszi-nyári hadjárat eredményeiről szólt – írta a The Moscow Times. Geraszimov elmondta, hogy a stratégiai kezdeményezés „teljes mértékben az orosz csapatok kezében van”. „A közös csapatok különleges katonai műveleteinek végrehajtása támadó akciókkal folytatódik. Ma tisztázzuk a hadseregcsoportok feladatait az őszi időszakra vonatkozóan” – mondta a vezérkari főnök, akinek mondatairól részletesebben írtunk a hétvégén ebben a cikkben.

Az orosz hadsereg jelenleg nagyjából Luhanszk 99,7%-át, Donyeck 79%-át, Zaporizzsja 74%-át és Herszon 76%-át, illetve a Krím félsziget teljes területét és a harkivi és dnyipropetrovszki régióknak egy nagyon kis részét tartja ellenőrzése alatt. Összességében az orosz hadsereg Ukrajna területének körülbelül 20%-át ellenőrzi, de ezeknek a területeknek a zöme a háború kitörése előtt, vagy az invázió kezdete utáni hónapokban került orosz kézre.

Azt már a háború elején is feltételezték az elemzők (illetve sajtóértesülések is jelentek meg róla), hogy Oroszország célja lehet jó eséllyel Odessza és Mikolajiv elfoglalása is. Ha ez megtörténne, Ukrajna teljesen el lenne vágva a tengertől, és megnyílna a szárazföldi folyosó a Moldova területén működő, nemzetközileg el nem ismert oroszbarát köztársaság, Transznisztria felé is.

Érdekesség, hogy az ukránok már a nyár elején közzétettek egy olyan térképet, ahol még a mostaninál is merészebb orosz célok láthatóak, azt állítva, hogy Moszkvának már kidolgozott terve van az újabb ukrán régiók elfoglalására. Nem sokkal korábban pedig Vlagyimir Putyin is azzal viccelődött egy videóban, hogy akár egy újabb ukrán régiót is elfoglalhatnak.

Ennek ellentmondva viszont voltak olyan feltételezések is a közelmúltban, miszerint Moszkva lemondhat az újabb területek elfoglalásáról akkor, ha cserébe olyan biztonsági és politikai engedményeket kap, amelyekkel hosszú távon befolyása alá vonhatja Ukrajnát.

Kapcsolódó tartalom Terítékre kerül az Oroszország és Ukrajna közti területcsere is Putyin és Trump alaszkai találkozóján

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin elnök és Valerij Geraszimov tábornok, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke, első védelmi miniszterhelyettes (j) a védelmi minisztérium vezetőségi ülésén Moszkvában, 2021. december 21-én. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat.