Nem várt helyről kapott kritikát Ursula von der Leyen, saját honfitársa igazította helyre

Boris Pistorius, Németország védelmi minisztere kritizálta Ursula von der Leyennek azt a kijelentését, amelyben az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy az európai államok már terveket készítenek arról, hogy saját katonáikat Ukrajnába küldjék. A védelmi miniszter szerint a bizottsági elnöknek nem kéne olyan témákról beszélnie, amelyek nem tartoznak az ő hatáskörébe.

Németország védelmi minisztere hétfőn élesen elutasította Ursula von der Leyen (aki egyébként 2013 és 2019 közt szintén védelmi miniszter volt Németországban) azon kijelentését, miszerint európai csapatokat küldenének Ukrajnába – számolt be a Reuters. Boris Pistorius a szokatlannak mondható kritikában arra hívta fel a figyelmet:

az Európai Bizottság elnökének nincs felhatalmazása a kérdés megvitatására.

Mint előzőleg írtuk, Von der Leyen a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában azt mondta, hogy Európa fővárosaiban már konkrét tervezeteket készítenek a csapatok Ukrajnába történő küldéséről, és ez az ötlet amely a konfliktus utáni biztonsági garanciák részeként az Egyesült Államok támogatását is élvezi.

„Ezek olyan dolgok, amelyeket nem lehet megvitatni, mielőtt leülünk a tárgyalóasztalhoz a kérdésben beleszólással rendelkező számos féllel” – mondta erre reagálva Boris Pistorius miniszter újságíróknak hétfőn, egy kölni lőszergyárban tett látogatása során. Majd – nem kevesebb éllel – azt is hozzáfűzte:

„Nem kívánom kommentálni vagy megerősíteni ezeket a megfontolásokat, eltekintve attól a ténytől, hogy az Európai Uniónak nincs semmiféle felhatalmazása vagy kompetenciája a csapatok elhelyezése tekintetében.”

Pistorius ugyanakkor a Politico szerint elismerte az ukrajnai csapattelepítésekkel kapcsolatban: a kormányok mérlegelik, mi lenne lehetséges, hogy „milyen feltételek mellett és milyen fenntartásokkal” lehetne ezt megvalósítani, de hangsúlyozta: „Ezt nyilvánosan megvitatni ebben a pillanatban teljesen helytelennek tartom.”

Ukrajna a NATO 5-ös cikkelyénél is erősebb garanciákat kaphat – a NATO egyik befolyásos parancsnoka is beszélt erről a tervről

Az előző héten Sir Anthony Radakin admirális, a brit hadsereg leköszönő vezérkari főnöke egy interjúban szintén arról beszélt, hogy az ukrajnai biztonsági garanciákat illetően megjelent egy új tervezet azzal párhuzamosan, hogy az Ukrajnát támogató európai vezetők a Fehér Házban tárgyaltak Donald Trumppal az alaszkai csúcstalálkozó után.

Elmondása szerint ezek a garanciák a NATO 5. cikkelyéhez hasonló, sőt, annál is komolyabb fellépést tennének lehetővé egy orosz támadás esetén.

A külföldi csapattelepítésekről pedig azt mondta: „Az Egyesült Királyság és Franciaország egyértelműen kijelentette, hogy ez a mi kötelezettségvállalásunk – lehetőségeket keresünk az ukrajnai katonai jelenlétre”. Emellett elmondása szerint más partnerekkel is tárgyalnak a kötelezettségvállalásaik mértékéről.

Kiemelt kép: Boris Pistorius német védelmi miniszter a lett hivatali partnerével, Andris Sprudttal közösen tartott sajtóértekezleten Rigában 2023. szeptember 25-én. A német védelmi miniszter kétnapos látogatása során a regionális biztonságról, a kétoldalú együttmûködés megerõsítésérõl, valamint Ukrajna támogatásáról tárgyal Lettországban. MTI/EPA/Toms Kalnins.