A török elnök közölte: beszélt Putyinnal és Zelenszkijjel, egyikük sem áll készen arra, hogy találkozzanak

Sem Vlagyimir Putyin orosz, sem Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem áll készen arra, hogy találkozzanak egymással a harcok lezárása érdekében – közölte álláspontját a konfliktusban gyakran közvetítőként fellépő Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan még hétfőn, a Sanghaji Együttműködés Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján egyeztetett személyesen az orosz elnökkel a háború befejezésének lehetőségéről, ezt követően pedig telefonon beszélt ugyanerről Volodimir Zelenszkijjel.

Meglátása szerint jelenleg sem az ukrán, sem az orosz elnök nem áll készen arra, hogy találkozzon a másikkal.

A török elnök keddi nyilatkozatában azt is megjegyezte: a török kormány a „tárgyalások szintjének fokozatos emelését” támogatja, mert ebben látják a lehetőséget arra, hogy a békevágyat kézzelfogható eredmények is kövessék – írta a Sky News.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump alaszkai csúcstalálkozóján az amerikai elnök arról beszélt, hogy az ő közvetítésével személyes találkozó jöhetne létre az orosz és az ukrán elnök közt a háború lezárása érdekében. A nyilvánosság előtt mindkét hadviselő fél azt közölte, hogy az elnökök készen állnak a találkozóra, de a meeting időpontját azóta sem tűzték ki.

Ahogy az sem ismert egyelőre, hogy hol rendeznék meg a találkozót. A lehetséges helyszínek közt Magyarország is felmerült már, de többek közt Törökország is esélyes erre, hiszen náluk korábban is tartottak már orosz-ukrán kétoldalú egyeztetéseket.

