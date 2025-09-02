A Flightradar 24 cáfolja Ursula von der Leyenék sztoriját a repülőgép elleni orosz támadásról

Az ingyenes repüléskövető alkalmazás gyakorlatilag megcáfolta azt, hogy vasárnap GPS-zavarásos támadás érte Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a gépét. A repüléskövető oldal szerint semmilyen probléma nem volt észlelhető a gépnél. Ráadásul az oldalukon megjelent adatokból is az látszik, hogy hamis információk láttak napvilágot az esetről a sajtóban.

Mint megírtuk, először a Financial Times számolt be arról hétfőn, hogy vasárnap GPS-zavarásos támadás érte Ursula von der Leyen repülőgépét a landolás előtt a bulgáriai Plovdivban. A lap részint a bolgárok, részint az európai uniós tisztviselők közlésére hivatkozott.

Később azonban az Európai Bizottság szóvivője is megerősítette egy sajtótájékoztatón, hogy megtörtént az eset, és (a laphoz hasonlóan) azt is közölte, hogy Oroszország állhatott az akció mögött, amit viszont a Kreml cáfolt.

Most az ügy érdekes fordulatot vett, ugyanis a Flightradar 24 repüléskövető oldal közölte:

nem észlelték azt, hogy a gép GPS-ét megzavarták volna, és az sem igaz, amit a Financial Times írt az esetről.

„A sajtóban olyan hírek jelentek meg, hogy GPS-zavarás érte azt a repülőgépet, amely Ursula von der Leyent szállította Plovdivba, Bulgáriába. Egyes jelentések szerint a repülőgép egy órán át várakozási körben repült” – írták, utalva ezzel a pénzügyi lap jelentésére.

Majd hozzátették, hogy adataik alapján: „A repülés időtartama 1 óra 48 perc volt. A repülés 1 óra 57 percig tartott, és a repülőgép transzpondere a felszállástól a leszállásig jó GPS-jelminőséget jelzett.”

A repülési útvonalon is látszik, hogy nem stimmel az egyórás várakozásról szóló információ

A Financial Times cikkében (az egyik tisztviselőre hivatkozva) azt állította, hogy az Európai Bizottság elnökének repülőgépe egy órán át körözött a levegőben. A gép útját azonban a szokás szerint követni is lehetett a Flightradar oldalán, és ott is az látszik, hogy

a gép leírt két nagyobb kört, miközben több ezer métert ereszkedett a landoláshoz, de ez az egész nem volt több 20 percnél (és landoláskor megszokottnak számít, hogy eltelik legalább néhány perc ily módon)

Azt pedig, hogy a gép transzpondere a repülés során folyamatosan erős GPS-jel minőséget továbbított, az úgynevezett NIC-érték segítségével mérte a Flightradar, amely a fedélzeten fogadott navigációs adatok megbízhatóságát jelzi.

The transponder signal transmitted by the aircraft contains a NIC value.

The NIC value encodes the quality and consistency of navigational data received by the aircraft.

Flightradar24 is using these NIC values to create the GPS jamming map at https://t.co/Ngz8eE1rlM

The flight… https://t.co/cxlZMpRzFH — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

A repüléskövető alkalmazás szerint a felszállástól a leszállásig mért NIC-értékek nem jelezték jelvesztést (holott más GPS-zavarásos incidenseknél ez rendszerint így szokott lenni). „Az Ursula von der Leyennel felszálló járat jó NIC-értéket mutatott a felszállástól a leszállásig” – írták az oldalon.

Ráadásul az Európai Bizottság elnökének amúgy sincs most egyszerű dolga, mert az ukrajnai háborúról mondott szavait a német védelmi miniszter utasította el a minap.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)