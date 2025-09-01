Rendkívüli események zajlanak Kínában: már a szlovák kormányfő és a szerb elnök is odautazik

Robert Fico szlovák kormányfő és Aleksandar Vucic szerb elnök is Kínába utazik, ahol jelenleg még a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozója zajlik, később pedig a második világháború 80. évfordulójának ünnepségén vesznek részt – derült ki nemrég. A két európai vezető nemcsak Hszi Csin-ping kínai elnökkel, hanem Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozni fog.

Az SCO-csúcstalálkozón lényegében a nyugati–amerikai vezetésű világrend legfőbb kihívói gyűltek össze. A vasárnap kezdődött esemény már eddig is érdekes fordulatokat hozott: Kína és India például félretette az évtizedek óta tartó ellenségeskedést és partnerségről állapodott meg, miközben a kínai elnök lényegében bejelentkezett egy új világrend vezetésére is.

Figyelemre méltó, hogy két európai ország, Szerbia és Szlovákia vezetői is Kínába utaznak ezzel párhuzamosan. Az SCO-hoz egyik országnak sincs túl sok köze történelmileg, azonban a csúcstalálkozó után tartják Kínában a második világháború lezárásának 80 éves évfordulója kapcsán szervezett ünnepséget, amelyre szintén sok vendég érkezik.

A szerb elnöki hivatal nemrég közölte, hogy Vucic szeptember 2-tól 4-ig, vagyis keddtől csütörtökig Kínában tesz látogatást – írta a délvidéki Pannon RTV. A szerb elnököt Hszi Csin-ping kínai elnök hívta meg az ünnepségre,

de a tervek szerint a szerb elnök nemcsak Kína elnökével, hanem Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozik majd Kínában, továbbá kínai nagyvállalatok képviselőivel is tárgyal a tervek szerint.

Mindeközben Robert Fico szlovák kormányfő is látogatást tesz Kínában: az ő esetében már augusztusban lehetett tudni arról, hogy a második világháborús ünnep miatt utazik oda. Azt viszont csak vasárnap jelentette be a Kreml, hogy Ficónak még Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is lesz egy találkozója Kínában.

Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója újságíróknak elmondta, hogy a két vezető találkozóját előre megtervezték, de nem közölt további részleteket az egyeztetésről (Fico egyébként várhatóan szerdán lesz Pekingben, így akkor kerülhet sor a megbeszélésre). Az egyeztetés további feszültségeket okozhat Pozsony és Brüsszel között, miután az EU vezetése már azt sem nézte jó szemmel, hogy Fico Vlagyimir Putyin vendége volt idén májusban, a győzelem napján – írta a The Moscow Times.

