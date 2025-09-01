Donald Trumpnak elege lett, azonnali választ követel a gyógyszergyártóktól a Covid-vakcinák miatt

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Truth Social nevű közösségi oldalán arra szólította fel a gyógyszergyártókat, hogy azonnal igazolják egyértelműen a koronavírus ellen létrehozott készítményeik hatékonyságát. Az elnök arra hivatkozott, hogy sokan kétségbe vonták a Covid-készítmények sikerességét.

Emlékezetes, hogy az Egyesült Államok 2020-ban Operation Warp Speed (OWS) néven egy partneri programot is indított az amerikai magáncégekkel a koronavírus elleni vakcinák, terápiás szerek és diagnosztikai eszközök kifejlesztési érdekében, amelyre milliárd dolláros nagyságrendű összegeket fordítottak a kormányzati költségvetésből. A program még Donald Trump elnöksége alatt indult el, azonban az időközben bekövetkező kormányváltás miatt a későbbi szakasza már Joe Biden elnökségére esett.

Donald Trump most a Truth Socialön közzétett posztjában azt írta: „Nagyon fontos, hogy a gyógyszergyárak igazolják a különböző Covid-készítményeik sikerét. Sokan úgy gondolják, hogy ezek a gyógyszerek csodát tettek, és milliók életét mentették meg. Mások nem értenek egyet ezzel!” Ezt követően hozzátette:

„Mivel a CDC-t (az amerikai járványvédelmi hatóságot – a szerk.) ez a kérdés kettészakítja, én választ akarok, méghozzá azonnal.”

Az amerikai elnök ezt követően azt állította: „A Pfizer és mások rendkívüli információkat mutattak nekem, de úgy tűnik, hogy ezeket az eredményeket soha nem hozzák nyilvánosságra. Miért nem??? Továbbmennek a következő »vadászatra«, és hagyják, hogy mindenki egymást tépje szét, beleértve Bobby Kennedy Jr.-t és a CDC-t is, miközben megpróbálják kideríteni, hogy a gyógyszergyárak Coviddal végzett munkája sikeres volt-e vagy sem.”

Végül hozzátette: „Nekem nagyszerű számokat és eredményeket mutatnak, de úgy tűnik, hogy másoknak nem mutatják meg őket. Azt akarom, hogy most mutassák meg őket a CDC-nek és a nyilvánosságnak, és tisztázzák ezt a káosz, így vagy úgy!!!”

„Remélem, hogy az Operation Warp Speed olyan »briliáns« volt, mint sokan állítják. Ha nem, akkor mindannyian tudni akarjuk, miért??? Köszönöm, hogy figyelmet szenteltek ennek a nagyon fontos kérdésnek!”

– zárta posztját az amerikai elnök.

Augusztusban a Robert F. Kennedy Jr. által vezetett amerikai egészségügyi minisztérium leállította az mRNS-vakcinák fejlesztésének támogatását is, amire mások mellett Karikó Katalin Nobel-díjas kutató, az mRNS-vakcinák kifejlesztésének megalapozója is reagált.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA pool/Bonnie Cash)