Balesetet szenvedett és kórházba került Rudy Giuliani, New York volt polgármestere

Rudy Giuliani, New York volt polgármestere autóbalesetet szenvedett az amerikai New Hampshire államban, és kórházban kezelik.

A helyi rendőrség szerint Giuliani utas volt egy Ford Bronco autóban, amikor szombat este, a New Hampshire-i Manchester városában hátulról nekik ütköztek.

„A diagnózis szerint mellkasi csigolyatörése, több zúzódása és horzsolása van, valamint bal karján és alsó lábszárán is sérülések vannak”

– áll az egykori polgármester biztonsági őre, Michael Ragusa által kiadott nyilatkozatban.

Közlése szerint a baleset nem sokkal azután történt, hogy Giuliani segített egy állítólagos családon belüli erőszak áldozatának, aki az út mentén kért segítséget tőle. „Giuliani polgármester azonnal segítséget nyújtott és értesítette a 911-et” – mondta ezzel kapcsolatban a biztonsági őr.

A rendőrség szerint balesetben érintett személyek mindannyian nem életveszélyes sérüléseket szenvedtek, és kórházba szállították őket. Emellett megerősítették, hogy valóban egy bejelentett családon belüli erőszakos cselekményt vizsgáltak a helyszínen, amikor megtörtént a baleset.

„Az ütközés következtében mindkét jármű a középső sávba sodródott és súlyosan megrongálódott” – tette hozzá a rendőrség. A nyomozók azonosították azt a sofőrt, aki állítólag Giulianiék autójának hajtott, bár a baleset pontos körülményeit még vizsgálják.

A most 81 éves Giulianit egykor „Amerika polgármestereként” emlegették, miután ő vezette át New Yorkot a 9/11-es terrortámadáson és annak következményein.

2008-ban az amerikai elnökjelölti előválasztáson is indult, majd Trump 2016-os kampányában az egyik tanácsadója lett. 2018-ban csatlakozott Trump személyes jogi csapatához, és a 2020-as választásokig annak tagja maradt.

Joe Biden 2020-as választási győzelme után Giuliani alaptalannak bizonyult állításokat terjesztett arról, hogy a választást elcsalták, amiből jogi ügy kerekedett. Giulani elvesztette a pert, és vele együtt szinte a teljes vagyonát is a kártérítés miatt. 2025 elején végül feltételes megállapodást kötött azzal a két korábbi választási tisztségviselővel, akik 148 millió dollárnyi kártérítést nyertek ellene, miután beperelték rágalmazásért a választási csalás vádja miatt – írta a BBC.

Kiemelt kép: Rudy Giuliani volt New York-i polgármester, Donald Trump republikánus párti amerikai elnök ügyvédje a politikus támogatóinak tüntetésén a washingtoni Nemzeti Mallon 2021. január 6-án, amikor a kongresszus összeül, hogy hivatalosan is véglegesítse a demokrata párti jelölt, Joe Biden győzelmét hozó november 3-i elnökválasztás eredményét (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)