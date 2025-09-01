Ausztriában mostantól börtönbüntetést kaphat, aki kéretlenül fotót küld másnak a nemi szervéről

Hétfő óta bűncselekménynek minősül az emberek nem szervéről készített fotók kéretlen módon történő elküldése egy másik személynek, és akár hat hónapos börtönbüntetést is kiszabható annak, akit emiatt elítélnek. A női jogvédő szervezetek és több politikai párt régóta követelte a törvénymódosítást.

Az osztrák kormány június közepén vezetett be egy tilalmat, amely szexuális zaklatásnak minősíti az efféle fotók elküldését, a kétkamarás osztrák parlament alsó- és felsőháza pedig a nyári szünet előtt fogadta el az erről szóló törvényt, amely szeptember elsejével életbe lépett.

Anna Sporrer (SPÖ) igazságügyi miniszter egy sajtóközleményben régóta esedékes lépésnek nevezte a tilalmat,

„mivel a kéretlen »péniszfotók« érkezése a mobiltelefonra a magánéletbe való beavatkozásnak minősül, és az érintettekben a harag mellett gyakran tehetetlenség, undor és szégyen érzését váltja ki” – indokolt a miniszter az Orf.at cikke szerint.

Ugyanakkor, ha a fotók elküldése beleegyezéses alapon történik (vagyis a fogadó fél kérte a képet, vagy minimum beleegyezett abba, hogy elküldjék neki), akkor abban az esetben nem minősül bűncselekménynek az ilyen fotók elküldése. Azonban egy társkereső platformon a puszta jelenlét önmagában nem jelent beleegyezést – szögezték le az osztrákok (miután az efféle fotókat gyakran a társkereső alkalmazásokon fent lévő nőknek szokták kéretlenül elküldeni).

Nem volt egyszerű leszabályozni, hogy miért járjon börtön, és miért ne

Az ORF szerint a törvényben megfogalmazott tilalom csakis az emberi nemi szervre vonatkozik, és csak akkor van szó bűncselekményről, ha az a kép központi témáját képezi. Vagyis, ha például egy harmadik személy nemi szerve egy kép hátterében látható egy tengerparti fotón (amit adott esetben még a küldő sem vesz észre a háttérben a küldés előtt), az nem minősül bűncselekménynek a törvény szerint.

Azonban a manipulált képek és a mesterséges intelligenciával generált képek küldése is tilos, amennyiben a kép központi témáját képező nemi szerv valósághűen van ábrázolva rajtuk.

Emellett a törvény csak az elsődleges nemi szervekre vonatkozik, tehát a másodlagos nemi jelleget kifejező szervekre nézve – mint a mellek – nincs tiltás.

A törvény értelmében minden távolsági kommunikációs formára vonatkozik a tiltás az SMS-ektől kezdve az e-maileken át egészen a ma már kevésbé használatos faxig bezárólag. Ráadásul, ha a fotók elküldéséhez más, súlyosabb bűncselekmény is társul (például a stalking), akkor a büntetés súlyosabb is lehet. A tilalom hivatkozik arra az EU-irányelvre is, amelyet a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak elleni küzdelem érdekében fogadtak el.

Az ORF végül azt is megjegyzi, hogy más országokban is vannak már hasonló tilalmak: Angliában és Walesben például már 2024 óta bűncselekménynek minősül az ott„ kibervillantás” („cyberflashing”) néven említett cselekmény.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Christoph Schmidt)