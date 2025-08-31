Volodimir Zelenszkij mélységi csapásokkal fenyegette meg Oroszországot

Oroszország területe elleni újabb mélységi csapásokat is kilátásba helyezett vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, válaszul a szombat éjszakai orosz dróntámadásokra, amelyek miatt csaknem 60 ezer háztartás maradt áram nélkül Észak- és Dél-Ukrajnában.

„Folytatni fogjuk aktív műveleteinket, pontosan úgy, ahogy ez Ukrajna védelme számára szükséges. Az erők és eszközök elő vannak készítve. Újabb mélységi csapások szintén tervben vannak” – közölte Zelenszkij az X-en közzétett nyilatkozatában, miután Olekszander Szirszkijjel, az ukrán hadsereg főparancsnokával tanácskozott.

A DTEK ukrán energiai szolgáltató vállalat szerint az orosz hadsereg az éjszaka folyamán négy energetikai létesítményre mért csapást Odessza régióban, ahol 29 ezren maradtak áramszolgáltatás nélkül. A legsúlyosabb támadás az Odessza közvetlen közelében fekvő Csornomorszk városát érte, ahol lakó- és kormányzati épületek is megrongálódtak – tájékoztatott Oleh Kiper helyi kormányzó.

„A kritikus infrastruktúra jelenleg áramfejlesztőkkel üzemel” – közölte Telegram-oldalán Kiper, aki szerint egy ember megsérült a csapásban.

Orosz drónok támadták az észak-ukrajnai Csernyihiv régiót is, károkat okozva az ottani energeti infrastruktúrában, 30 ezer háztartást hagyva áram nélkül – közölte Vjacseszlav Csausz helyi kormányzó.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek az ankarai ukrán nagykövetségen 2025. május 15-én. MTI/EPA/Necati Savas.