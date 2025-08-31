Több mint kétezer katona vesz részt Belaruszban a KBSZSZ hadgyakorlatán

Több mint kétezer katonát és 450 különböző fegyvert vetnek be a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (KBSZSZ) hadgyakorlatán Belaruszban – számoltak be vasárnap a katonai manőver sajtóközpontjában.

Az „Együttműködés-2025” elnevezésű hadgyakorlat célja a közös művelet előkészítésének és végrehajtásának gyakorlása a tagállam területén kialakult válsághelyzet megoldásában való részvételre, továbbá különleges hadgyakorlatokat tartanak a felderítő erőkkel és eszközökkel.

A manőverekben az egykori Szovjetunió több utódállama által létrehozott katonai szervezet egységei vesznek részt Belaruszból, Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Oroszországból és Tádzsikisztánból.

Köztük vannak katonai kontingensek, különleges rendfenntartó erők, belügyi (rendőrségi) és biztonsági szervek, különleges szolgálatok különleges egységei, a vészhelyzetek megelőzésével és felszámolásával foglalkozó felhatalmazott szervek, valamint a KBSZSZ egyesített vezérkarának és titkárságának operatív csoportjai.

A gyakorlatokban több mint kétezer katonát, katonai és speciális technikát, köztük 9 harci repülőgépet és helikoptert, valamint több mint 70 különböző típusú pilóta nélküli légi járművet vetnek be – derült ki a sajtóközpont tájékoztatásából.

A gyakorlat megnyitója Vicebszkben, a Győzelem téren volt. Az ünnepélyes rendezvény keretében a tagállamok katonái és a szervezet munkatársai virágokat helyeztek el a „Minden generáció ejtőernyősei” tiszteletére emelt emlékműnél. Az eseményen részt vettek a belorusz fegyveres erők katonái, veteránjai, valamint a hadsereget támogató helyi önkéntes patrióta szervezet tagjai.

Kiemelt kép: Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök sajtótájékoztatót tart a Minszktől délre fekvő Aszipovicsi településen lévő katonai támaszponton, ahol a Szövetségi Eltökéltség-2022 kódnevű közös fehérorosz-orosz hadgyakorlat zajlott 2022. február 17-én. MTI/AP/Alekszandr Zemljanyicsenko.