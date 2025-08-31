Véget érhetnek az erőszakos tüntetések Indonéziában, politikai megegyezés született

Az indonéz politikai pártok megállapodtak abban, hogy számos juttatást és kiváltságot megvonnak a parlamenti képviselőktől – jelentette be vasárnap Prabowo Subianto elnök, jelentős engedményt téve az öt ember halálát okozó kormányellenes tüntetések résztvevőinek.

A túlzottnak tartott parlamenti képviselői fizetésekkel és lakhatási támogatásokkal kapcsolatos tiltakozások hétfőn kezdődtek. Csütörtökön a megmozdulások zavargásokba torkolltak, miután a hatósági fellépés során rendőrségi jármű halálra gázolt egy motorost a tüntetés helyszínén.

A megmozdulásokban néhány politikai párt tagjainak otthonát és állami intézményeket fosztottak ki vagy gyújtottak fel, ami később újabb halálesetekhez vezetett.

Prabowo Subianto az elnöki palotában tartott sajtótájékoztatón, különböző politikai pártok vezetőinek kíséretében kijelentette: utasította a hadsereget és a rendőrséget, hogy szigorúan lépjenek fel a zavargások résztvevői és a fosztogatók ellen.

Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy egyes cselekmények „terrorizmusra” és „árulásra” utalnak.

„A parlament vezetői jelezték, hogy visszavonnak számos kezdeményezést, többek között a parlamenti képviselők juttatásainak mértékét és a külföldi munkavégzésre vonatkozó moratóriumot” – jelentette ki Prabowo.

„A rendőrségnek és a hadseregnek utasítást adtam, hogy a törvények szerint a lehető legszigorúbban lépjenek fel a közintézmények megrongálása, a magánlakások és gazdasági központok kifosztása ellen” – tette hozzá az államfő.

Kiemelt kép: Prabowo Subianto megválasztott indonéz elnök, védelmi miniszter megbeszélést folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a moszkvai Kremlben 2024. július 31-én. Subianto kétnapos látogatáson tartózkodik Oroszországban. MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov.