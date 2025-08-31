A NATO egyik legjelentősebb katonai vezetője elmondta, miért nem tud Putyin újabb háborút indítani Európában

A héten Ukrajnába látogatott Anthony „Tony” Radakin admirális, a brit hadsereg vezérkari főnöke, aki szeptember 2-án nyugdíjba vonul, és átadja a stafétabotot utódjának, Richard Knightonnak, a légierő marsalljának, akit most az ukránoknak is bemutatott. A látogatás alkalmából a leköszönő vezérkari főnök egy interjúban beszélt az ukrajnai háborúról, és arról, hogy miként nézhetnek ki a gyakorlatban az Ukrajnának adott biztonsági garanciák, továbbá arról is, hogy szerinte miért irreális az, hogy Oroszország egy újabb háborút robbantson ki Ukrajna után.

Anthony Radakin az ukrán Jevropejszka Pravdának adott interjúban arról beszélt: azon vannak,hogy segítsenek Ukrajnának, és a tűzszünettel kapcsolatos kommunikációban már szóba kerültek olyan megfogalmazások, hogy „biztonságos tengerek, biztonságos égbolt, biztonságos határok Ukrajna számára, támogatás az ukrán fegyveres erőknek az agresszió visszatartása és, ha szükséges, az új agresszió visszaszorítása érdekében.” Az viszont még kérdéses, hogy ezeket az általános megfogalmazásokat miként tudják lefordítani a konkrét biztonsági garanciák nyelvezetére – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy a nyugati vezetők tényleg úgy látják-e, hogy lesznek ilyen garanciák, azt válaszolta:

van egy új tervezet, amely szóba került a múlt heti washingtoni csúcstalálkozón, és ez „erősebb” annál, mint amiről eddig szó esett.

„A megjelenése összefüggésben áll azzal a kezdeményezéssel, amely Trump elnökhöz köthető, a tűzszünet vagy a békés rendezés iránti igényével. Mi pedig – a katonai vezetők és diplomaták – a vezetők döntéseinek támogatásán dolgozunk” – mondta az admirális, aki arról is beszélt, hogy további részleteket egyelőre nem árulhat el arról, hogy pontosan miről szólnának ezek a garanciák.

A NATO ötös cikkelye is szóba került Ukrajnával kapcsán

Ezt követően szóba került az, hogy friss sajtóértesülések szerint a NATO 5. cikkelyéhez hasonlítanának az Ukrajnának adott biztonsági garanciák, noha nem közvetlenül a NATO, hanem az egyes államok adnák a garanciákat ebben az esetben.

Anthony Radakin ezzel kapcsolatban azt mondta: „A társadalomban néha tévképzetek élnek az 5. cikkelyről. Úgy gondolják, hogy ez arra kötelezi az országokat, hogy automatikusan katonai válaszlépéseket tegyenek, ha egy országot megtámadnak. Ez nem igaz. A NATO Alapokmány arra kötelezi a szövetség tagországait, hogy összeüljenek és meghatározzák, hogyan lehet a legjobban reagálni, ha egyiküket megtámadják.”

Majd hozzátette, hogy az 5. cikkelyhez képest „az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalások során sokkal közelebb kerültünk ennél a kollektív biztonsághoz.”

„Ukrajna biztonsági garanciáinál mélyen belemegyünk a NATO 5. cikkébe” – tette hozzá az admirális. Majd – azzal kapcsolatban, hogy külföldi csapatok is megjelenhetnek-e Ukrajna területén – azt mondta: „Az Egyesült Királyság és Franciaország egyértelműen kijelentette, hogy ez a mi kötelezettségvállalásunk – lehetőségeket keresünk az ukrán katonai jelenlétre. Emellett elmondása szerint más partnerekkel is tárgyalnak a kötelezettségvállalásaik mértékéről.

Titkos tárgyalások az oroszokkal

Antony Radakin emellett úgy vélekedett, hogy a nyugati hatalmak most már másképp támogatják Ukrajnát, mint a háború kitörésekor. „2022 februárjában a »távolról történő Ukrajna-támogatás« elve volt érvényben. Lőszert, felszerelést, pénzügyi támogatást, logisztikai segítséget stb. nyújtottunk.”

„A különbség, amit 2025-ben látunk, az az, hogy most már politikai elköteleződésük van az országoknak, hogy csapatokat is küldjenek”

– fogalmazott.

Ezt követően arról is megkérdezték, hogy közvetlenül a háború kitörése előtt, 2022 februárjában Moszkvába is ellátogatott Ben Wallace brit védelmi miniszterrel együtt. „Igen, és ott találkoztam Geraszimovval és Sojguval” [Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök, illetve Szergej Sojgu aki akkoriban az orosz védelmi miniszteri tisztséget töltötte be] – mondta. A kérdésre, hogy kudarcot vallottak-e akkor a tárgyalásokkal, azt válaszolta:

„Azoknak a beszélgetéseknek voltak olyan elemei, amelyeket nem hozunk nyilvánosságra. De nem hiszem, hogy kudarcot vallottunk.”

„Akkor nagyon világossá tettük Oroszország számára, hogy tudunk a terveikről, és azt mondtuk, hogy ha ezeket a terveket végrehajtják, az katasztrófa lesz Oroszország számára. És ez [az ukrajnai háború] katasztrófa lett Oroszország számára. Oroszország gyengébb lett. Soha nem fogja tudni meghódítani Ukrajnát. Másrészt a NATO erősebb lett, és 30-ról 32 országra bővült. Most a Szövetség még többet költ a hadseregére.Oroszország agresszív természete mindenki számára nyilvánvalóvá vált” – fogalmazott az admirális.

Putyin (újabb) háborúja?

Arról, hogy szerinte a mostani konfliktus Putyin háborúja-e, vagy az oroszok háborúja, azt mondta: „Mindkettő.” Szerinte az orosz elnököt és az ő nézeteit nem lehet elválasztani a háborútól, de a hatalmával a közvéleményt is befolyásolni tudta.

„Hadd emlékeztessem önt: a Szovjetunió egykor rendkívül gyorsan kivonta csapatait Afganisztánból, miután körülbelül 16 000 katonát vesztett ott. Abban az időben a Szovjetunióban a katonák anyái tiltakoztak, és a társadalomban valódi aggodalom uralkodott a veszteségek miatt, amelyek azonban nagyon szerények voltak ahhoz képest, amit Oroszország jelenleg Ukrajnában veszít.

Most sokkoló számokat látok, egymillió orosz katona halt vagy sebesült meg – de nem látok erről tiltakozásokat Oroszországban! Ez tükrözi azt, hogy Putyin elnöknek mekkora irányítása van a társadalom felett”

– fejtette ki véleményét Anthony Radakin.

Hozzáfűzte azt is: az orosz elnök „nem szeretne megállni Ukrajnában. De már megállították, és ez Ukrajnában történt. Soha nem fogja elfoglalni Kijevet. Soha nem fogja meghódítani Ukrajnát”, és az Ukrajnán belül elfoglalt területeket is rendkívül magas áron szerzik meg. „Pokrovszk egy 30 négyzetkilométeres terület, amely körülbelül 11 hónapja háborús övezet. Bahmut még kisebb, és több mint kilenc hónapig volt háborús övezet.” Majd megjegyezte:

„Igen, van olyan vélemény, hogy Putyin most bárhol háborút indíthat… De én úgy gondolom, hogy ez a háború éppen az ellenkezőjét bizonyította! Megmutatta hatalmának határait, hadseregének gyengeségét. Ezt az eredményt Ukrajna erejének és rendkívüli erőfeszítéseinek köszönhetjük, ezért továbbra is támogatnunk kell.”

A kérdésre, miszerint az admirális nemrégiben a brit parlamentben tartott meghallgatáson azt mondta, hogy Ukrajna mindenképpen győzni fog, és mit jelenten szerinte a győzelem, azt válaszolta: ezt Ukrajnának kell elsősorban eldöntenie, de„ véleménye szerint a győzelem egy biztonságos Ukrajna, ahol béke és demokrácia van, amelynek lehetősége van a prosperálásra és arra, hogy bármely területen hozzájáruljon Európa sikeréhez”. „Számomra ez a szomorú, szürke Oroszország és a ragyogó, virágzó Ukrajna közötti kontrasztról szól. És teljesen biztos vagyok benne, hogy ez az út, amelyet be fogunk járni. Igen, Ukrajna jelenleg szörnyű időket él át. De igazán ragyogó jövő áll Önök előtt” – fogalmazott az interjú végén.

Kiemelt kép: A brit védelmi minisztérium által közreadott kép Tony Radakin admirálisról. MTI/EPA/Brit védelmi minisztérium/Lphot Lee Blease