40 kilométeres ütközőzónát hoznának létre Ukrajnában Európa vezetői a Politico szerint, Zelenszkij tiltakozik

Európai vezetők fontolgatják egy 40 kilométeres pufferzóna létrehozását az orosz és ukrán frontvonalak között egy, a harcok beszüntetéséről szóló egyezmény részeként – értesült a Politico. Volodimir Zelenszkij nem sokkal később jelezte, hogy nem támogatja az ötletet, mondván: akik ezt javasolják, azok nem értik a háború gyakorlati menetét.

A Politicónak öt európai diplomata beszélt arról, hogy az európai vezetők körében egyfajta utolsó lehetőségként merült fel a pufferzóna létrehozásának ötlete, amelyet szerintük Moszkva is támogathatna, de valószínűleg megterhelné az európai kontinens amúgy sem túl nagy létszámú békefenntartó erőit.

A diplomaták szerint a javaslat egyike azoknak, amelyeket a katonai és polgári tisztviselők fontolgatnak egy békemegállapodás vagy fegyverszünet forgatókönyve esetén.

Ugyanakkor nincs teljes egyetértés abban, hogy milyen mély lehetne a tényleges zóna, és nem világos, hogy Kijev elfogadná-e a tervet, mivel az valószínűleg területi engedményekkel járna rájuk nézve (az Egyesült Államok pedig ugyancsak nem vett részt egyelőre az erről szóló megbeszéléseken, így az ő álláspontjuk sem ismert).

Mindenesetre a Politico szerint az a tény, hogy a tisztviselők további ukrán területek lezárását is felajánlanák egy törékeny béke kikényszerítése érdekében, jelzi, hogy a NATO-beli szövetségesek mennyire kétségbeesetten próbálnak megoldást találni a már négy éve tartó háborúra. „A szalmaszálakba kapaszkodnak. Az oroszok nem félnek az európaiaktól. És ha azt hiszik, hogy néhány brit és francia megfigyelő visszatartja őket attól, hogy bevonuljanak Ukrajnába, akkor tévednek” – jegyezte meg a lapnak nyilatkozva Jim Townsend, aki az Obama-kormány alatt az európai és NATO-politikát felügyelő tisztviselő volt a Pentagonban.

Az sem evidens egyelőre, hogy a zónát hány békefenntartónak kellene őriznie. A tisztviselők egyelőre 4000 és 60 000 közötti létszámról tárgyalnak, de kézzelfogható kötelezettségvállalást még senki sem tett (sőt, Donald Trump amerikai elnök például már korábban kizárta azt, hogy amerikai katonákat küldjenek Ukrajnába, miközben a Kreml is rendre elutasította a külföldi csapatok ukrajnai jelenlétét). Két diplomata szerint bármely békefenntartó erő kettős szerepet játszana Ukrajnában: őrjáratozna a demilitarizált övezet közelében, és egyúttal kiképezné az ukrán katonákat.

Mindeközben viszont a NATO figyelmét az is elvonhatja Ukrajnáról, hogy a szövetség keleti szárnyát meg akarják erősíteni egy esetleges orosz támadás ellen, és ezzel kapcsolatban is egy 300 ezer fős gyorsreagálású erő előkészítése lenne a cél.

Volodimir Zelenszkij visszautasította az pufferzóna ötletét

Az ukrán arra hivatkozva utasította el a Politico által emlegetett javaslatot, hogy azok nem tükrözik a modern hadviselés valóságát. „Csak azok javasolnak pufferzónát, akik nem értik a mai háború technológiai helyzetét” – mondta még pénteken egy sajtótájékoztatón.

Zelenszkij azzal érvelt, hogy az ukrajnai háború dróntechnológiával vívott konfliktussá fejlődött, és szerinte a frontvonal közelében lévő dróncsapások miatt már így is létezik egyfajta pufferzóna, szürke zóna – közölte a BBC.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben 2025. május 13-án. MTI/EPA.