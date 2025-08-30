Indonéziában folytatódnak a kormányellenes tüntetések, többen meghaltak

Legalább három ember meghalt, miután kormányellenes tüntetők gyújtogatása nyomán pénteken, késő este tűz ütött ki a kelet-indonéziai Makassar városának polgármesteri hivatalában. A demonstrációknak már korábban is volt egy halálos áldozata.

Előzőleg – még csütörtökön – egy páncélozott rendőrségi jármű elütött egy motoros taxisofőrt a fővárosban, Jakartában, amikor az egyebek között a képviselők járandóságának emelése ellen tiltakozó tüntetés résztvevői összetűztek a rendfenntartókkal. A rendőrségi járműben tartózkodókat ideiglenesen őrizetbe vették.

Prabowo Subianto köztársasági elnök pénteken nyugalomra kérte a lakosságot a történtek nyomán. Videoüzenetében az államfő részvétét fejezte ki a motoros halála miatt és teljes körű hatósági vizsgálatot rendelt el az ügyben. Egyben arra kérte a lakosságot, hogy ne inogjon meg a kormányzatba vetett bizalma.

A kormányellenes tüntetések azonban folytatódtak, és a tiltakozók Makassar városában több tucat autót gyújtottak föl a polgármesteri hivatal közlében.

A tűz átterjedt az épületre is, ahol éppen ülésezett a városi tanács, ketten meghaltak.

Az egyik áldozat a negyedik emeletről vetette ki magát. Egy másik ember a helyszínen, egy pedig a kórházba szállítás után vesztette életét.

Indonézia számos városában volt tüntetés pénteken. A feszültséget az szítja, hogy miközben az államfő átfogó költségvetési megszorításokat hajt végre, a képviselők járandóságát tovább emelik.

Kiemelt kép:Rohamrendõrök pajzsukkal védik magukat a feléjük köveket hajigáló tüntetõktõl Jakartában, ahol egy rendõrségi jármû elütött egy kismotoron közlekedõ férfit, aki életét vesztette a parlamenti képviselõk járandóságának emelése elleni tiltakozáson 2025. augusztus 25-én. A tüntetés erõszakba torkollt, hatszáz tüntetõt letartóztattak. MTI/EPA/Mast Irham.