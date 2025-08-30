Horn Gábor szerint nem baj, ha nincs üzemanyag Magyarországon, csak Ukrajna nyerje a háborút 

Horn Gábor egykori SZDSZ-es országgyűlési képviselő, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke egy Facebook-posztban azt írta: ha Ukrajna győzelmének az az ára, hogy nincs üzemanyag Magyarországon, akkor hajlandó megfizetni ezt.

A kuratóriumi elnök Szijjártó Péter külügyminiszternek arra a (pénteken, a Tranzit fesztiválon elhangzott) mondatára reagálva ragadott billentyűt, amelyben a külügyminiszter feltette a kérdést: mit szólnak majd azok, akik most Robert Brovgyi ukrán parancsnok kitiltását kritizálták, ha a Barátság kőolajvezeték elleni csapások miatt nem lesz üzemanyag Magyarországon?

„Hát én azt fogom erre szólni, hogy itt ez a borzalmas Putyin, aki mindent felrúgva öli emberek tízezreit, tesz földönfutóvá egy egész országot és itt van egy őt mindenben kiszolgáló magyar kormány, ami semmit nem tesz az agresszor ellenében” – írta erre reagálva a Mandiner szerint Horn Gábor, aki a posztban „magyar származású ukrán hősnek” nevezte Brovgyit. Majd azzal folytatta:

„Ha az az ára a háború végének, az ukrán nép győzelmének, Európa biztonságának, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van. Talán lehet egy kicsit fontosabb az oroszok által legyilkolt ukrán áldozat […] mint a tankolás”

Robert Brovgyit, az ukrán hadsereg drónerőinek parancsnokát a Barátság vezeték elleni támadások miatt tiltották ki csütörtökön három évre Magyarországról.

Kiemelt kép: Horn Gábor, az alapítvány kuratóriumi elnöke a Republikon Intézet Civilek, politika, alternatíva című konferenciáján a budapesti A38 Hajón 2015. március 5-én. MTI Fotó: Mohai Balázs.