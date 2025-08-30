„Bevándorlóország vagyunk, és azok is maradunk” – jelentette ki a német kancellár

Az észak-rajna-vesztfáliai helyi választások előtt nem sokkal Friedrich Merz beszédet mondott pártja, a CDU tartományi konferenciáján, amelyben reformpolitikáját népszerűsítette , és kijelentette, hogy tisztában van a várható politikai ellenállással. A kancellár ezzel összefüggésben beszélt a migrációról is, amellyel kapcsolatban Angela Merkel szinte kereken 10 éve mondta ki mottóvá vált mondatát.

Szombaton Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnökét, Hendrik Wüstöt nagy többséggel újraválasztották a CDU tartományi elnökének a párt konferenciáján. A Bonnban megrendezett eseményen 586 érvényes szavazatból 574-gyel (98 százalékkal) erősítették meg az 50 éves politikus pozícióját (Wüstnek nem volt kihívója a tisztségért).

Friedrich Merz a konferencián arról beszélt a Die Welt szerint, hogy a szociális ellátórendszerben mélyreható reformokra és megszorításokra van szükség.

„Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak a mai rendszert. Ez fájdalmas döntéseket, megszorításokat jelent majd”

– mondta a kancellár, aki szerint nem csupán egy történelmi fordulópontot élnek most át, hanem „egy mélyreható korszakváltást” is, ugyanis „a bonni köztársasággal társított idők örökre véget értek”.”

„Évek óta a lehetőségeinken felül élünk”

– fogalmazott Friedrich Merz, aki szerint ennek most változnia kell azért, hogy „a fiatalabb generációnak is legyen esélye”. Mint mondta, az ehhez vezető út nehéz lesz, de elszánt, hogy minden ellenállás dacára végigjárja ezt az utat. Véleménye szerint ahhoz, hogy a szociális rendszer a jövőben is működőképes maradjon, nem szabad többé túlherhelni azt, és „meg kell erősíteni az egyéni felelősségvállalást”, ami a szociális piacgazdaság egyik alapelve.

Merz szó szerint említette az állampolgári jövedelem témakörét is, amelynél „a dolgok nem maradhatnak a jelenlegi állapotukban”. A kancellár rámutatott a tervezett nyugdíjreformokra is, amelyek „növelik az ösztönzőket a munkaerőpiacon való hosszabb maradásra”. Mint mondta, a kormány idén elindítja aktív nyugdíjprogramját, amelynek célja, hogy vonzóbbá tegye a munkavégzést a nyugdíjkorhatár elérése után.

„A konszolidáció átkozottul nehéz. De fontos. Ha valóban be akarjuk fektetni azt a pénzt, amit most további adósság formájában veszünk fel, akkor a közkiadások nem növekedhetnek a végtelenségig” – összegezte a kancellár, aki szerint ez egyaránt vonatkozik a szövetségi kormányra, valamint a tartományokra és az önkormányzatokra is.

Változtattak a migrációs politikán, de Németország bevándorlóország marad

A Die Welt szerint a migrációs politikai fordulatra való felhívásával ismételten elhatárolódott elődjétől, Angela Merkeltől. „Komolyan gondoljuk azt, amit migrációs fordulatnak neveztünk” – mondta Merz, aki szerint a kormányának „nagy sikere”, hogy a menedékkérők beáramlása tíz év óta a legalacsonyabb szintre csökkent Németországban.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány hivatalba lépése után azonnal szigorították a határellenőrzést, és hogy azóta „több mint 10 000 illegális migránst fordítottak vissza”, valamint megkezdték a kutasítottak légi úton történő deportálását, és korlátozták a családegyesítési programokat is. Mindezekben a német kormány elkötelezett az európai szomszédokkal való szoros együttműködés mellett – mondta Merz.

A kancellár azonban hangsúlyozta: mindez nem változtat azon a tényen, hogy a Németországba való bevándorlás folytatódni fog és folytatódnia is kell.

„Bevándorlóország vagyunk, és azok is maradunk”

– jelentette ki Merz, szinte napra pontosan tíz évvel Angela Merkel híres kijelentése, a „Meg tudjuk csinálni!” után.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár az új összetételû német kormány heti ülésén a berlini kancellári hivatalban 2025. május 14-én. MTI/AP/Markus Schreiber.