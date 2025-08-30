Az oroszok egy lehetséges támadással fenyegetik Ausztriát abban az esetben, ha csatlakoznak a NATO-hoz

Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese azzal fenyegetőzött, hogy Oroszország ellenintézkedéseket tesz, ha Ausztria a NATO-hoz csatlakozna, mire a bécsi kormány behívta az ausztriai orosz ügyvivőt és visszautasította Medvegyev kijelentéseit. Klaudia Tanner védelmi miniszter megerősítette, hogy Ausztria semleges marad és nem enged semmilyen zsarolásnak.

Az Index szerint Dmitrij Medvegyev a Russia Today oldalán megjelent cikkében kijelentette, hogy ha az osztrákok Finnország és Svédország példáját követve belépnének a NATO-ba, akkor Oroszország „ellenintézkedéseket” tenne.

A katonai szövetségbe való belépés ezen felül nagy hatótávolságú csapások lehetséges célpontjává tenné Ausztriát – tette hozzá Medvegyev.

„Az Óvilág országait elragadta a militarista őrület. Mint megbabonázott lepkék, úgy özönlenek az Észak-atlanti Szövetség pusztító lángjához. Egészen a közelmúltig még voltak olyan európai államok, amelyek megértették: a biztonság katonai blokkokhoz való csatlakozás nélkül is biztosítható” – fogalmazott a cikkben Medvegyev, aki szerint Ausztria fokozatosan „NATO-izálódott” – az utóbbi években, noha 1955-ben még az ország semlegességét rögzítették a nemzetközi szerződésekben. „Moszkvának, amely lényegében a modern Ausztria egyik építője volt, a válasz egyértelmű: a háborús hisztéria lelkes híveinek pofont kell adni a nemzetközi jog keretei között. Két kulcskérdés – hogy Ausztriának joga van-e egyoldalúan lemondani törvényileg rögzített semlegességéről, és hogy önállóan dönthet-e a NATO-csatlakozásról – mindkettőre egyértelműen nemleges a válasz”– tette hozzá.

A bécsi kormány válaszul behívatta az orosz ügyvivőt

A fenyegetés után a bécsi orosz diplomáciai képviseletet vezető ügyvivőt behívták az osztrák külügyminisztériumba.

A tárca Medvegyev kijelentéseit Ausztria belügyeibe való beavatkozásként utasította vissza.

A fenyegetéssel az oroszok egy belpolitikailag kényes témára tapintottak. Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter ugyanis egy interjújában kétségbe vonta azt, hogy az országnak védelmet nyújtana a semlegessége: egy „egyre agresszívabb Oroszország” láttán szükség van beruházásokra a saját védelem terén – és az új partnerségekről szóló vita sem lehet tabu.

Ugyanakkor Klaudia Tanner védelmi miniszter Medveggyev írására reagálva azt mondta: „Ausztria NATO-csatlakozása nem téma. Ausztria semleges és nem engedi magát senkitől zsarolni, még kevésbé fenyegetni!” Véleménye szerint Medvegyev üzenete „szánalmas kísérlet függetlenségünk megkérdőjelezésére”, és a jövőben tovább fogják erősíteni az osztrák hadsereget, hogy biztosítsák a semlegességet és szuverenitást.

A NEOS (Az Új Ausztria és Liberális Fórum) párt részéről Douglas Hoyos pártfőtitkár „szemérmetlen kísérletről” beszélt „demokráciánk aláásására”. Szerinte a moszkvai beavatkozás félelmet akar kelteni, de az ellenkezőjét éri el: Ausztria szorosabban összezár, Európa eltökéltebb mint valaha.

A Kronen Zeitung emlékeztetett arra, hogy

jelenleg sem az osztrák parlamentben, sem a lakosságban nincs többség a NATO-csatlakozás mellett, de a kérdés közéleti témává vált azóta, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát.

Jogilag egy ilyen lépés ellentmondana az 1955-ben alkotmányban rögzített „örök semlegességnek”, és a legerősebb ellenzéki erő, az Osztrák Szabadságprát (FPÖ) ragaszkodik ehhez és elutasít minden, a NATO-hoz való közeledést.

Kiemelt kép: Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetõje a Hszi Csin-ping kínai államfõ és Vlagyimir Putyin orosz elnök részvételével, valamint a két ország küldöttségének tagjaival folytatott tárgyaláson a moszkvai Nagy Kreml-palotában 2023. március 21-én. Hszi Csin-ping elõzõ nap érkezett háromnapos állami látogatásra Oroszországba. MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Alekszej Majsev.