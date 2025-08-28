Kiderült, hogy melyik ukrán parancsnok kitiltását jelentette be Szijjártó Péter

Az internetes lap azt írta, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltotta az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a schengeni övezetből.
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hivatalos tájékoztatása szerint Robert Brovgyi ukrán állampolgár – aki 1975. augusztus 9-én született Ungváron – három évre szóló önálló beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alá került.
Az indoklás szerint magyarországi jelenléte nemzetbiztonsági kockázatot jelentene – tették hozzá.
Megjegyezték, hogy a tilalom az Európai Unió valamennyi tagállamára és a teljes schengeni térségre kiterjed, az erről szóló figyelmeztető jelzés bekerült a Schengeni Információs Rendszerbe.
A határozat jogerős, fellebbezésnek nincs helye; jogorvoslat kizárólag közigazgatási perben, bírósági úton kezdeményezhető – írták.
