Angela Merkel bevallotta: nem számolt azzal, hogy ilyen nehéz lesz hazaküldeni a migránsokat

Németország egykori vezetője, Angela Merkel egy interjúban beszélt a migrációról. A német politikus úgy vélekedett, hogy komoly eredményeket sikerült elérniük az utóbbi években az érkezett integrációjával kapcsolatban – bár elismerte, hogy nem minden szempontból volt felkészülve mindarra, ami a bevándorlással együtt jár, és napjainkban is maradtak még megoldandó problémák.

Angela Merkel kancellárként tíz évvel ezelőtt, 2015. augusztus 31-én mondta ki szállóigévé vált mondatát: „Meg tudjuk csinálni” („Wir schaffen das”), miközben épp menekültek ezrei tartottak Németország felé, többek közt Magyarországról is.

Az egykori német vezető most egy pódiumbeszélgetésen tekintett vissza az elmúlt évtized fejleményeire,

és azt állította, hogy Németország nem volt más lehetősége, mint a befogadás mellett dönteni.

Merkel az Augsburger Allgemeine által szervezett beszélgetésen. „Sok mindent elértünk, de még sok a tennivaló” – fogalmazott a Die Welt beszámolója szerint, miközben elismerte, hogy még mindig vannak olyan hiányosságok, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Hozzátette: szerinte érdemes megnézni, hogy hányan vannak a menekültek közül azok, akik akkor érkeztek Németországba, be tudtak illeszkedni, és most dolgoznak. „Minden bizonnyal egy hatalmas eredmény, amelyet ott elértünk” – mondta a CDU egykori politikusa, hangsúlyozva, hogy ezt egyrészt az ideérkezők, másrészt pedig Németország, mint befogadó ország érte el. Ugyanakkor elismerte, hogy volt olyan probléma a migrációval kapcsolatban, amellyel ő maga sem számolt.

„Azt nem láttam akkor magam előtt, hogy milyen nehéz ismét az országon kívülre szállítani azokat, akiknek el kell hagyniuk az országot”

– fogalmazott a német kancellár a kiutasított migránsokkal kapcsolatban.

Angela Merkel mindemellett azt mondta, hogy szerinte nem dönthettek volna másképp.

„Vízágyukkal álltunk volna a határon? Mi lett volna az értékeinkkel?”

– tette fel a kérdést, miközben arról beszélt, hogy a migrációra közös európai megoldás kell. „Nem gyengíthetjük az Európai Uniót azzal, hogy nem találunk közös megoldást erre a kérdésre” – mondta, miközben arról is beszélt, hogy szerinte az Alternatíva Németország (AfD) meg akarja osztani a német nemzetet.

Az egykori kancellár emellett arról is beszélt még a rendezvényen: el tudja képzelni, hogy 2027-ben először egy nő legyen Németország szövetségi elnöke, vagyis államfője. „Szerintem ez helyes” – mondta, megjegyezve ugyanakkor: „Furcsa, hogy újra erről kell beszélnünk”. Szerinte sok német női politikus rendelkezik ehhez a kellő tapasztalattal , de hangsúlyozta, hogy nem akar beavatkozni a 2027-ben esedékes döntésbe.

Kiemelt kép: Angela Merkel német kancellár az afganisztáni helyzetről a német parlamentben rendezett vitán a törvényhozás berlini üléstermében 2021. augusztus 25-én (Fotó: MTI/AP/Markus Schreiber)