Kiderült, hogyan kapcsolódhat Magyar Péter és Ceber Roland a nemzetközi baloldali hálózathoz

Ceber Roland tevékenységével és a Tisza Párthoz fűződő kapcsolataival a hirado.hu felületén is foglalkoztunk már korábban. A Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert Ukrajnába elkísérő kárpátaljai megyei tanácsi képviselőről – aki aktívan népszerűsítette Magyar Péter és támogatóinak aláírásgyűjtését Ukrajna EU-csatlakozása mellett – kiderült, hogy a kárpátaljai katonai közigazgatás egyik magas rangú tisztje, valamint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által alapított Nép Szolgája párt tagja. Ceber Rolandot 2024 őszén utasították ki Magyarországról.

Az Ellenpont korábbi anyagaiban több ízben is beszámolt arról, hogy Ceber milyen kapcsolatokkal rendelkezik a Demokrata Párt irányába az Egyesült Államokban, valamint arról is, hogy milyen kapcsolatok is fűzik David Petraeushoz, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egykori főigazgatójához. A portál szerint tehát kijelenthető, hogy

Ceber Roland nem pusztán egyszerű ukrán politikus, hanem hálózati személy is egyben.

A Tisza Párthoz köthető ukrán tisztviselő Facebook-oldalán reagált a róla szóló anyagokra, többek között azt írta:

„ha ennyire félnek a kapcsolataimtól, akkor biztosan jól csinálok mindent. És ezután még többet fogok tenni.”

Az elmúlt években Ceber Roland szervesen beépült a hazai baloldali-liberális ellenzék köreibe, ezt támasztja alá az a tény is, hogy megnyilvánulásait fokozott figyelemmel kísérik a hazai baloldal szereplői Mesterházy Attilától kezdve a Momentum parlamenti frakciójának tagjain keresztül Karácsony Gergely főpolgármesterig.

Az Ellenpont a mostani oknyomozás során részletesen feltárta azokat a mozzanatokat, amelyek ezt a beágyazottságot és a Tisza Párttal való kiterjedt kapcsolatokat világítják meg:

a Tisza Párttal való együttműködés egyik legvilágosabb jeleként a hazai és külföldi baloldali-liberális sajtónak adott interjúkat említi a portál;

Ceber Roland interjút adott a munkácsi gyár elleni orosz támadás kapcsán a Magyar Narancsnak, amelyben a kormány békét szorgalmazó irányvonalát támadta;

Magyar Péterrel szinte egy időben készített interjút vele a lengyel liberális média zászlóshajója, a Gazeta Wyborcza, amely köztudottan Donald Tusk politikáját támogatja.

Az Ellenpont ezenfelül kifejti, hogy Ceber korábban az Open World nevezetű amerikai kormányzati kezdeményezés keretei közt ingyen, amerikai közpénzen utazott az Egyesült Államokba.

Ceber Roland (j) interjút ad a Gazeta Wyborczának (Fotó: Ellenpont/Ceber Roland Facebook-oldala)

A programra a háború kitörésének kezdetét jelentő 2022-es év óta Magyarországról is lehet regisztrálni, ennek köszönhetően pedig egy ötfős, magyar parlamenti dolgozókból álló delegáció el is tudott utazni. A program deklarált célja, hogy politikai, közéleti és közösségi vezetőkkel ismertesse meg a jogalkotás, törvényhozás, parlamenti munka működését az Egyesült Államokban. Az Open World oldalán nem tudatták, hogy kik is alkották a delegációt, más forrásból azonban tudni lehet, hogy három baloldali magyar képviselő,

a párbeszédes Jámbor András és Berki Sándor, valamint a momentumos Lőcsei Lajos 2023 elején Washingtonba utazott, ahol olyan demokrata képviselőkkel találkozott, akik elkötelezett támogatói Ukrajnának.

A szóban forgó amerikai politikusok – Marcy Kaptur és Mike Quigley – rendszeresen nyújtottak be előterjesztéseket politikai állásfoglalásokra többek között arról, hogy az oroszok ukrajnai tevékenységét népirtásnak minősítsék. Mike Quigley – aki korábban elkötelezett LMBTQ-párti aktivista volt – továbbá részt vett a Trump elleni impeachment eljárásban, a 2024-es elnökválasztási kampányban Kamala Harris elkötelezett támogatója volt, valamint többször is Ukrajna fegyveres támogatása mellett érvelt.

A 2023-as washingtoni találkozó résztvevői. A baloldali kép szereplői balról jobbra: Berki Sándor, Jámbor András, Marcy Kaptur, Lőcsei Lajos. A jobboldali kép szereplői balról jobbra: Jámbor András, Berki Sándor, Mike Quigley, Lőcsei Lajos (Fotó: Ellenpont/Berki Sándor Facebook-oldala)

Éppen ezért figyelemre méltó az említett politikusok és pártjaik politikai magatartása Magyar Péter 2024-es feltűnése óta – írta az Ellenpont, majd kifejtették:

Jámbor András már egy évvel a választások előtt bejelentette, nem indul a mai napig ismeretlen tiszás jelölt ellen Józsefvárosban, hogy ne akadályozza az ellenzéki sikert. Legutóbb pedig arról beszélt, hogy a Tisza egész Budapesten nagyot fog nyerni.

Hasonlóan járt el Lőcsei Lajos pártja, a Momentum szintén visszalépett az indulástól, ezzel támogatva a Tisza Párt sikerét.

Berki Sándor egy évvel a választások előtt ki is lépett a Párbeszédből, és arról beszélt, van egy erős közös pontjuk Magyar Péterrel, illetve nem tartotta kizártnak, hogy valamikor felbukkanjon a Tisza Párt mellett.

Az Ellenpont szerint tehát megfigyelhető, hogy ugyanazok a baloldali szereplők és pártok támogatják a legelkötelezettebben Magyar Pétert és a Tisza Pártot, amelyek képviselői részt vettek a Ceber Roland által is igénybe vett Open World ösztöndíjprogramban.

