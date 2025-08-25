A belarusz elnök közölte, hogy átesett élete első teljes körű egészségügyi kivizsgálásán, és makkegészséges

Aljakszandr Lukasenka, Belarusz elnöke közölte, hogy átesett élete első teljes körű egészségügyi kivizsgálásán, s azt állítja, jó egészségnek örvend.

„Nemrég átestem életem első teljes körű egészségügyi kivizsgálásán, ami két teljes napig tartott” – mondta a 70 éves Lukasenka egy fehérorosz újságíróknak adott interjúban, amelyből a helyi állami tévé 1-es csatornája sugárzott részletet a hétvégén.

„Isten tudja, mi mindent nem csináltak velem. Még az agyamba is benéztek. Minden porcikámat átvilágították […] lekopogom, minden rendben van, ennek nagyon örülök”

– mondta az elnök, aki felajánlotta, hogy külföldi hírszerző szolgálatoknak is megmutatja orvosi leleteit.

Az elnök egészségi állapotával kapcsolatos kétségek 2023-ban sűrűsödtek, amikor a Szovjetunió Náci Németország felett aratott győzelmének évfordulóján nem vett részt az eseményeken, bizonytalanul mozgott, és nem tartott beszédet.

Lukasenka szerint a külföldön élő ellenzékiek olykor azt híresztelik, hogy ő beteg, sőt haldoklik, s még a Fehéroroszországgal barátságos országok titkosszolgálatai is érdeklődnek az egészségi állapota iránt. „Azt mondom, hogy nekem ez így rendben van” – mondta. „Adják át a leleteket, tegyék közzé őket!” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök az orosz-fehérorosz szövetségi állam Nagy örökség – közös jövő című nemzetközi fórumán Volgográdban 2025. április 29-én. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztyina Kormilicina.