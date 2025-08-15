Vlagyimir Putyin csapdába akarja ejteni Donald Trumpot Alaszkában – mondta Zelenszkij tanácsadója

„Az alaszkai tárgyalások csapdát jelentenek Trump számára. Putyin halogatni akar, és nem fog megelégedni részleges eredménnyel” – ezt mondta Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója az olasz Corriere della Serának adott interjúban.

Az olasz lap korábban Vlagyimir Putyin egyik tanácsadójával is interjút készített. Most az ukrán elnök tanácsadójának tettek fel kérdéseket.

Mihajlo Podoljak azt mondta a lapnak: szerinte egy háromoldalú találkozóra lenne szükség, máskülönben nem lesz párbeszéd a harcoló felek közt. „A cár megtéveszti az amerikaiakat. Fegyverszünet? Kezdjük az égbolton” – fogalmazott, utalva arra, hogy szerinte először a légicsapásoknak kellene véget vetni. A kérdésre, hogy Alaszkában ki lehet-e dolgozni legalább egy kezdeti tervet, nemmel válaszolt.

„Putyin nem áll készen a valós tárgyalásokra. Jelenlegi fő feladata az amerikai kormányzat hátráltatása és félrevezetése. Megpróbálja mérsékelni a békefolyamatot egy általa indított háborúban. De valójában nem akar békét, mert a háború jelenleg az egyetlen eszköz, amely megerősíti Oroszország globális befolyását. Konfliktus nélkül Moszkva elveszíti súlyát a világban. Putyin ezért nem hajlandó tárgyalni Zelenszkij jelenlétében”

– fejtette ki véleményét a tanácsadó.

A kérdésre, hogy ha az orosz ajánlat szerint Kijevnek ki kellene vonulnia Donyeckből, mi lenne a válasza, megismételte, hogy erről csakis egy háromoldalú találkozón lehet tárgyalni. „És nem csak az ukrán elnök ragaszkodik ehhez, hanem számos európai vezető is, köztük Olaszország. Csak az amerikaiak, az európaiak és az ukránok együttes nyomása teszi lehetővé a háború befejezését” – fűzte hozzá.

A légicsapásokra vonatkozó fegyverszünettel kapcsolatban Mihajlo Podoljak emlékeztetett arra, hogy ezt már az amerikai kormányzat is javasolta korábban, de Oroszország nem fogadta el a javaslatot – szerinte azért, mert Moszkvának a légicsapások jelentenek eszközt ahhoz, hogy pszichológiai nyomást helyezzenek Ukrajnára, és befolyásolják őket. A felvetésre pedig, hogy a front befagyasztása megtörténhet-e, úgy válaszolt: Oroszország bábkormányzat akar létrehozni Ukrajnában, és nem fog megelégedni egy részleges eredménnyel, hacsak rá nem kényszerítik erre.

